Пособия по уходу за ребенком до 3 лет вырастут с 1 февраля

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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 февраля 2019 года в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Это связано с ростом среднемесячной заработной платы, пояснили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с законом от 29 декабря 2012 года "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерассчитываются в связи с ростом среднемесячной заработной платы два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.

Определяется размер пособия за период с 1 февраля по 31 июля текущего года - исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике за IV квартал предшествующего года; за период с 1 августа по 31 декабря текущего года - исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике за II квартал текущего года. По данным Национального статистического комитета, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в IV квартале 2018 года составила Br1035,6 и увеличилась в сравнении с II кварталом на 10,2%.

Таким образом, с 1 февраля 2019 года размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит: на первого ребенка - Br362,46 (35% от среднемесячной зарплаты работников в республике), на второго и последующих детей - Br414,24 (40%), на ребенка-инвалида - Br466,02 (45%).-0-