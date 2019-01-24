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Белорусская атомная станция получила комплекс лаборатории радиационного контроля «под ключ»

25.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Белорусская атомная станция получила комплекс лаборатории радиационного контроля «под ключ»

25 января 2019 года

Белорусская АЭС получила программно-технический комплекс лаборатории радиационного контроля для первого и второго энергоблоков. Заказчиком на разработку и изготовления оборудования выступала Инжиниринговая компания АСЭ, входящая в Госкорпорацию «Росатом». Комплекс отгрузил российский специализированный научно-исследовательский институт приборостроения (АО «СНИИП»).

В Беларуси создана система регулярного контроля на всех этапах реализации проекта строительства АЭС. И обеспечение ядерной и радиационной безопасности при строительстве и эксплуатации собственной атомной электростанции, с учетом рекомендаций МАГАТЭ, стоит на первом месте.

Программно-технический комплекс лаборатории радиационного контроля, поставленный на Белорусскую АЭС, позволит получать более детальные и точные данные по радиационным характеристикам контролируемых сред, а также данные об активности технологических сред для диагностики состояния защитных барьеров и технологического оборудования.

Перед отгрузкой на БелАЭС комплекс радиационного контроля лаборатории прошел приемочную инспекцию, в ходе которой было подтверждено соответствие характеристик с требованиями технического задания и технических условий размещения,сообщил руководитель проекта АО «СНИИП» Артем Ерченко.

Специальное программное обеспечение автоматизированных рабочих мест операторов в составе программно-технического комплекса лаборатории является разработкой АО «СНИИП». Программное обеспечение предусматривает связь с локально вычислительной сетью автоматизированной системой радиационного контроля (АСРК) энергоблока и обеспечивает передачу на сервер АСРК данных, полученных с устройств детектирования лаборатории радиационного контроля.

Кроме того, лаборатория радиационного контроля проводит ряд дополнительных исследований: анализ данных о составе и активности радионуклидов в водных сбросах и газоаэрозольных выбросах для оценки состояния окружающей среды и прогноза дозовых нагрузок на АЭС.

Белорусская АЭС – крупнейший совместный российско-белорусский проект в сфере атомной энергетики. Строительство АЭС ведется в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции на условиях полной ответственности генерального подрядчика («под ключ»). Разработанный в России проект нового поколения 3+, полностью соответствующий всем постфукусимским требованиям, международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ, предусматривает сооружение двухблочной АЭС общей мощностью до 2400 МВт, с реакторной установкой ВВЭР-1200. Генеральный подрядчик строительства – Инжиниринговый дивизион Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

 
 
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25 января 2019 года Белорусская АЭС получила программно-технический комплекс лаборатории радиационного контроля для первого и второго энергоблоков....
 
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