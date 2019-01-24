В минском аэропорту начали делить потоки пассажиров. Обещают сократить время прохождения границы

Национальный аэропорт Минск и органы пограничной службы в секторе прилета внедрили систему разграничения пассажиров, сообщает сайт Госпогранкомитета . Теперь для граждан Союзного государства (россиян и белорусов) и для граждан других стран будут отдельные очереди.



Фото: Госпогранкомитет

Теперь в зависимости от того, сколько прилетело пассажиров, отдельные каналы оформления заблаговременно выделяются для граждан Союзного государства либо для граждан других стран, сообщает ГПК. При этом граждане Беларуси имеют право прохождения пограничного контроля на любом из направлений.

«Внедрение данной системы позволяет существенно сократить время прохождения пограничного контроля и создать более комфортные условия для граждан, пересекающих границу. В перспективе также планируется введение отдельного направления для участников и гостей II Европейских игр, которые пройдут с 21 июня по 30 июня в белорусской столице», — говорится в сообщении.