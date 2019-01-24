Кревская больница сестринского ухода сегодня стала домом для 25 нуждающихся

Начиная этот материал, очень боюсь вложить в него нотки грусти. Ведь нелегко писать о тех, кого непростые жизненные обстоятельства привели в социальное учреждение, кто навсегда лишился возможности провести остаток жизни в кругу своей семьи. Их второй, а может быть, для кого-то и единственной семьёй стали такие же люди, как они, медсёстры и санитарки. Суровая правда жизни настойчиво пробивается наружу. Но между тем, следует понимать, что больницы и отделения сестринского ухода, которые существуют, пожалуй, в каждой районной больнице нашей страны – это хоть и не домашний очаг, но всё же яркий, отдающий теплоту факел, который зажегся в кромешной жизненной темноте для каждого постояльца.





Фелиция ДУБИЦКАЯ и медсестра Наталья СТРАХ.

Кревская больница сестринского ухода (БСУ) сегодня стала домом для 25 нуждающихся. Многие постояльцы пребывают здесь со дня открытия больницы.

Все люди, находящиеся здесь, – пенсионеры, многие из них – инвалиды с разной степенью утраты здоровья. Кто-то в состоянии сам передвигаться и полностью ухаживать за собой, кто-то прикован к кровати, но в состоянии держать чашку и тарелку, а кого-то приходится кормить из ложечки. Расселяя пациентов по палатам, медсёстры в первую очередь учитывают состояние здоровья, но немаловажными критериями являются характер и психологические особенности больного. Есть спокойные и миролюбивые постояльцы, есть постоянные борцы «за правду». Создавая благоприятный психологический климат в каждой палате и во всём отделений в целом, медработникам приходится нелегко. Как подчёркивает старшая медсестра Кревской БСУ Мария Копыш, у каждого из этих людей сложившийся с годами характер, сформированная система взглядов на мир. Поэтому работникам приходится быть чуткими психологами, уметь слышать и понимать каждого постояльца.

В штате Кревской ЦБУ – старшая медицинская сестра, 5 медсестёр, 8 санитарок, 2 повара, кухонный рабочий, завхоз и подсобный рабочий. Больных посещают врачи, которые оценивают состояние здоровья, делают назначения. На месте постояльцы имеют возможность не только принимать лекарства, уколы и капельницы, но и посещать физиотерапевтический кабинет.





С момента открытия здесь постарались создать все условия, чтобы пожилые люди не испытывали на себе никаких неудобств. Быт, питание и медобслуживание организованы на высшем уровне. Кроме того, медицинские работники всячески способствуют тому, чтобы постояльцы общались между собой, чаще собирались, вместе проводили праздники.

За пребывание в больнице сестринского ухода люди отдают 80% пенсий. Оставшимися двадцатью каждый вправе распоряжаться самостоятельно. Раз в неделю к больнице приезжает автолавка, где люди могут купить себе всё по своему желанию.

Про Кревскую БСУ никогда не забывают волонтеры и священнослужители. Люди, пребывающие здесь, радуются каждому заглянувшему к ним человеку. Ведь внимание – это как раз то, чего для пожилых граждан много не бывает.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.