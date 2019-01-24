Первенство Борисовского района по лыжному ориентированию

В соревнованиях приняли участие 178 человек: юные туристы, педагоги, родители.

Начались соревнования с построения. На нем главный судья соревнований Лавренович С.Г. напомнил всем правила участия. Особенности отметки на маркированной трассе, правила безопасной жизнедеятельности на соревнованиях и в зимнем лесу. Затем были награждены победители и призеры предыдущих соревнований.

Старт начался вовремя и прошел организованно. Каждый участник приходил на свою минуту, проходил стартовый коридор и, получив карту, стартовал на дистанцию. Для каждой возрастной группы была проложена своя дистанция, промаркированная определенным цветом. Задачей участников было не сойти с дистанции, отметить контрольный пункт в карточке и местоположение контрольного пункта на карте. На данных соревнованиях ребята показали свои умения кататься на лыжах, ориентировать карту, ориентироваться на местности, уровень подготовки в данном виде спорта.

Все участники финишировали, никто не потерялся. Однако с отметками на карте не все справились правильно. Предварительные итоги соревнований можно посмотреть по ссылке https://turcentr-borisov.schools.by/news/824657

Погода во время соревнований была по-настоящему зимней: легкий мороз, временами шел снег. Для того, чтобы участники не замерзли, сотрудниками Центра были организованы костер, возле которого можно было погреться, и горячий чай для всех желающих.