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«Висит третьи сутки». В Могилеве кто-то жестоко расправился со щенком и оставил труп на дереве
25.01.2019 13:48 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве неизвестные убили собаку и оставили ее подвешенной на дереве в людном месте. «Труп висит уже третьи сутки», — рассказала TUT.BY Инна Хитрикова, сын которой обнаружил убитого пса, когда выгуливал свою собаку. Могилевчане собираются обращаться к коммунальникам и, возможно, в милицию, чтобы нашли и наказали убийцу животного.
У Инны есть собака породы московская сторожевая, с которой она или кто-то из членов семьи регулярно гуляют на лугу в районе улице Кутепова в микрорайоне Броды. Там кто-то и убил собаку. Рядом — многоэтажки, часто ходят дети.
По словам Инны Хитриковой, убитому псу — около полугода, то есть это еще щенок. Она полагает, что это метис немецкой овчарки.
— Я стараюсь гулять со своей собакой подальше от других, потому что мой на них агрессивно реагирует. Поэтому не могу даже предположить, кто может быть хозяином убитого пса, — сказала Инна. — Честно говоря, с таким ужасом я столкнулась впервые и даже растерялась, что делать.
Женщина полагает, что пса убили поздно вечером 22 января, потому что увидели его на следующий день. Инна говорит, что возле дерева с животным были следы собаки, а также следы от обуви взрослого и ребенка. Могилевчанка собирается обращаться к коммунальникам, чтобы они сняли, наконец, труп собаки с дерева. Возможно, обратится и в милицию.
На спецавтопредприятии подтвердили, что в случае обнаружения мертвых животных могилевчанам стоит сразу обращаться
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Обнаружившие повешенного пса горожане говорят, что ни в милицию, ни к коммунальникам не обращались.
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