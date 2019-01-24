«Забудьте о своей корпоративности, прощения не будет». Лукашенко прокомментировал «дело медиков»

«Я не тот президент, который будет кланяться вам потому, что вы врачи, и закрывать глаза на те безобразия, которые творятся в здравоохранении», — заявил Александр Лукашенко, на вручении дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам , сообщает сайт президента .

После церемонии вручения дипломов и аттестатов президент пообщался с учеными, среди которых было много представителей медицинской отрасли. В частности, о своих достижениях рассказала доктор медицинских наук, доцент, председатель комиссии по здравоохранению парламента Людмила Макарина-Кибак, говорится в сообщении.

— Вы не только ученый, но и большой начальник. Что происходит в Минздраве? Вы в курсе дела? Сколько пересажали начальников и так называемых продвинутых, талантливых организаторов, главных врачей я имею в виду, ортопедов и прочих, — поинтересовался президент.

Людмила Макарина-Кибак в ответ сказала, что в курсе этих событий, и выразила уверенность, что подобного в отрасли не повторится. По ее словам, уже пересмотрены подходы к закупке оборудования, поведению врачей.

— Вы прежде всего комиссию свою поверните в парламенте именно на это направление. Нам это очень важно. Это не дело, когда на святом деле люди набивают карманы, закупая неизвестно как лекарственные препараты, увеличивая на четверть или на треть их стоимость. И медицинское оборудование. Вы знаете, о чем идет речь, да и все наше общество знает. Прощения врачам здесь не будет. Забудьте о своей корпоративности. Я не тот президент, который будет кланяться вам потому, что вы врачи, и закрывать глаза на те безобразия, которые творятся в здравоохранении, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Как сообщил 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения белорусский президент, возбуждено 95 уголовных дел, почти 100 человек попали под следствие.

«Когда оно закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают», — подчеркнул глава государства.

По делу были задержаны несколько главврачей больниц и поликлиник, заместитель министра здравоохранения , несколько представителей крупного частного бизнеса. Несколько уголовных дел уже рассматривается в суде .