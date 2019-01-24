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А вы уверены, что с вами такого не случится?

25.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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Жизнь довольно непредсказуема. Никто не знает, что может ожидать нас за ближайшим поворотом. В каком месте мы поскользнемся? В какой момент у соседей сверху выйдет из строя стиральная машина и зальет нашу квартиру? Когда у нас прорвет водопроводный шланг? Все эти вопросы время от времени беспокоят владельцев жилья и имущества. Конечно, нет безвыходных ситуаций, и любую проблему можно решить. Только какой ценой? Можно вести судебные разбирательства с затопившими соседями, при этом навсегда испортив отношения, годами копить на строительство новой дачи, залезть в кредит, чтобы возместить ущерб, причиненный чужому авто… И все это без учета стресса и волнений, которые всегда будут сопровождать вас в таких ситуациях. Но может быть и по-другому, если подумать обо всех этих опасностях заранее. Каким образом? Один из важнейших, самых выгодных и доступных способов сохранить свой материальный достаток — это страхование. После заключения договора страхования с компанией «Белгосстрах» вся ответственность за возмещение ущерба, причиненного вам или вами, перекладывается на плечи страховщика. А самое главное: вы приобретаете спокойствие за свои жизнь, здоровье, жилье и имущество!
 
 
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Жизнь довольно непредсказуема. Никто не знает, что может ожидать нас за ближайшим поворотом. В каком месте мы поскользнемся? В какой момент у соседей сверху выйдет...
 
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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