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Что показывают два казахстанских канала, которым дал разрешение Мининформ

25.01.2019 14:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Три иностранных канала получили разрешение на вещание в Беларуси, сообщило вчера Министерство информации. Два из них принадлежат одному из крупнейших медиахолдингов Казахстана. TUT.BY узнал, что там показывают.


Скриншот с сайта: kazakh-tv.kz

Лицензию получили два казахстанских канала — KazakhTV и «Хабар 24». Оба входят в один из крупнейших медиахолдингов своей страны «Агентство «Хабар».

Так, KazakhTV — первый национальный спутниковый канал, где «своего» контента все 100%. Вещает с 2002 года круглые сутки и доступен в 118 странах мира, сообщается на сайте. Канал вещает на четырех языках, и любой зритель может выбрать, например, вариант полностью на русском или английском (всего четыре).

Во многом как и украинский UA TV, которому тоже дали зеленый свет в Беларуси, этот канал презентует страну. Здесь в программах рассказывают о культуре, традициях и истории страны, а также туристических и инвестиционных возможностях Казахстана.

«Каналы, ведущие информационные войны, можно по пальцам пересчитать. И мы не в этом списке», — заявлял в интервью несколько лет назад шеф-редактор канала Андрей Тараков. По его словам, канал — это «окно» в Казахстан, и во многом редакция ориентируется на аудиторию постсоветского пространства.

Вот ряд названий программ из эфира: «Цвета Азии», «Сокровища нации», «Народная экономика», «Загадки истории», «По центральной Азии», «Сакральные места Казахстана», «Цифровой Казахстан» и так далее.

Второй канал, круглосуточный цифровой «Хабар 24», работает уже шесть лет. Причем по принципу «новости каждые полчаса», а всего 24 выпуска за сутки.

Основу составляют новости из сферы экономики и спорта, репортажи и передачи о жизни регионов и Казахстана в целом. У канала своя региональная и международная сеть корпунктов (хотя Беларуси среди них нет). Есть также информационно-познавательные программы и аналитика (международные обзоры и обзоры прессы).


Скриншот с сайта: 24.kz

Этот канал тоже может похвалиться 100% программ своего производства. Он же активно развивает сайт, где публикует много новостей.

 
Теги: Новости
 
 
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