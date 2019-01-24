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Что показывают два казахстанских канала, которым дал разрешение Мининформ
25.01.2019 14:22 — Новости Общества | Tut.by
Три иностранных канала
Лицензию получили два казахстанских канала — KazakhTV и «Хабар 24». Оба входят в один из крупнейших медиахолдингов своей страны «Агентство «Хабар».
Так, KazakhTV — первый национальный спутниковый канал, где «своего» контента все 100%. Вещает с 2002 года круглые сутки и доступен в 118 странах мира,
Во многом как и украинский UA TV, которому тоже дали зеленый свет в Беларуси, этот канал презентует страну. Здесь в программах рассказывают о культуре, традициях и истории страны, а также туристических и инвестиционных возможностях Казахстана.
«Каналы, ведущие информационные войны, можно по пальцам пересчитать. И мы не в этом списке», —
Вот ряд названий программ из эфира: «Цвета Азии», «Сокровища нации», «Народная экономика», «Загадки истории», «По центральной Азии», «Сакральные места Казахстана», «Цифровой Казахстан» и так далее.
Второй канал, круглосуточный цифровой «Хабар 24», работает уже шесть лет. Причем по принципу «новости каждые полчаса», а всего 24 выпуска за сутки.
Основу составляют новости из сферы экономики и спорта, репортажи и передачи о жизни регионов и Казахстана в целом. У канала своя региональная и международная сеть корпунктов (хотя Беларуси среди них
Этот канал тоже может похвалиться 100% программ своего производства. Он же активно развивает сайт, где публикует много новостей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один - новостной, второй скорее «визитная карточка» Казахстана.
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