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Чемодан, вокзал… Двоим мигрантам грозила высылка из страны. Один покончил с собой

25.01.2019 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Отдел по гражданству и миграции Буда-Кошелевского РОВД, а затем и районный суд приняли решение выслать из Беларуси украинца Сергея Проценко — за то, что тот как-то появлялся выпившим на улице. По нашим законам за неоднократное такое нарушение, действительно, предусмотрена высылка из страны — но ехать мужчине некуда, а оставить здесь жену в декрете и без дохода с тремя маленькими детьми не на кого. За свою семью Сергей решил бороться. 


…В скромной, но опрятной «двушке» нас встречают два улыбчивых мальчугана, школьница Настя и их грустная мама Ира. Не до веселья женщине вот уже три месяца: 17 октября прошлого года ее супругу, гражданину Украины, вручили уведомление о высылке из страны на три года.

«Сам директор ходил просить за мужа к начальнику милиции»

Эта история началась 30 сентября. Сергей с коллегами после работы решили отметить рождение у одного из них сына. Зашли в кафе, посидели пару часов, да стали расходиться по домам.

— Мы выпили, но пьяными не были, — вспоминает мужчина. В одном из дворов я присел на скамейку, мимо проходил участковый, ко мне он не подошел, но вызвал наряд. Приехала патрулька, говорят мне: «Ты пьяный». Да я и не спорил — выпил же. Так как был согласен с нарушением, меня в РОВД и на освидетельствование не повезли, протокол составили на месте, я его подписал и пошел домой.

Позже Сергей заплатил за административное нарушение штраф и на время об инциденте забыл — пока в октябре не получил письмо из РОВД: мол, будет рассматриваться вопрос о его высылке из страны.

— Мы с женой ходили к начальнику РОВД, просили отменить решение, ведь я не пьяница, не дебошир, единственный кормилец в семье, трое детей, жена в декрете… Начальник сказал, что ничего против нашей семьи не имеет, но своего решения менять не собирается: мол, пускай выше думают, отменять его или нет. На следующий день меня позвали, вручили уже подписанное уведомление («О высылке путем добровольного выезда из Республики Беларусь в интересах общественного порядка». — Прим. TUT.BY).


С просьбой пересмотреть решение о высылке Сергей сначала обратился в управление по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома — там его оставили прежним. Затем оспаривал в суде Буда-Кошелевского района — безрезультатно. Потом написал кассационную жалобу в Гомельский областной суд.

Инспектор ОГиМ Буда-Кошелевского РОВД, выступая в суде, отметила, что за 10 лет проживания в Беларуси у Проценко набралось более 10 административных правонарушений (штрафы за фликер, непристегнутый ремень безопасности в авто и т. д). Также напомнила, что в 2016 году за появление в нетрезвом виде в общественном месте Проценко уже выписывали штраф, тогда также стоял вопрос о его высылке из страны, однако были учтены его семейное положение, наличие постоянного места работы и кредитных обязательств — и мужчину оставили в покое.

Поддерживающий в суде Проценко представитель правозащитного центра «Весна» Андрей Стрижак обращает внимание, что все правонарушения имеют истекший срок давности, к тому же для высылки их должно быть пять и более за год. У Сергея же за 2018 год оно всего одно. Правозащитник уверен, что постановление о высылке Проценко должно быть аннулировано. К тому же, по его мнению, была нарушена сама процедура высылки, ведь, как утверждает Сергей, он получил от начальника РОВД уже готовое подписанное постановление о высылке — и в самом процессе обсуждения не участвовал. Юрист просил суд принять решение с учетом справедливости, гуманности и соразмерности и целесообразности данного взыскания.

— Если бы закон так же сурово, как к иностранцам, относился и к белорусам, то за такое правонарушение, как появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, можно было выслать половину страны, особенно в пятницу вечером, — отметил Стрижак.

Судебная коллегия, чтобы детально разобраться в деле, уже дважды объявляла перерыв. Окончательное свое решение она должна вынести 7 февраля.

Сергей и его семья этого дня ждут с волнением. Мужчина говорит, что свой поступок не оправдывает и давно раскаялся, но не понимает, почему местная милиция и суд так суровы к нему. Ведь даже вынося постановление о высылке, можно было не устанавливать срок в три года, а ограничиться минимальным — в 6 месяцев.

— Мой муж не злодей, не бандит, у него нет судимостей, все в городе знают его как порядочного человека, у него хорошие характеристики по месту работы… Да за него сам директор мясокомбината ходил просить к начальнику милиции, но не вышло и у него! — вздыхает Ирина.

Если супруга вышлют из страны, единственным «доходом» матери с тремя детьми останется пособие на ребенка до трех лет. С доплатами на старших несовершеннолетних детей оно составляет 483 рубля.

— Два кредита и рассрочка на мебель — 180 рублей, коммуналка — 120, за детский сад — 30 рублей, на жизнь остается 150, — распределяет будущий бюджет, в который пока совсем не хочется верить, Ирина.

Сергей уже понял — с белорусским законом шутки плохи. Но до чего может довести слепое следование его букве, теперь знает не только он, но и еще одна семья в Буда-Кошелевском районе: 15 января в деревне Неговка свел счеты с жизнью многодетный отец, россиянин. С Сергеем они вместе работали на одном мясокомбинате. Все в округе и семье уверены: мужчина совершил суицид именно из-за грозившей ему высылки из страны.

«Оля, не пугайся, я в дровяннике»

Виталий родом из России, но 14 последних лет проживал в Беларуси, у него был вид на жительство. Здесь — дом, работа, жена Ольга и шесть дочек.

— Виталик попался выпившим прямо на работе. Его уволили, а потом за это хотели депортировать. Вот и самоубился, — наперебой рассказывают нам деревенские на улице.

В доме на окраине Неговки встречают девочки мал-мала-меньше и молодая женщина в черном платке — вчера по мужу было 9 дней.

— Нам позвонили и сказали, что у него нарушение, чтобы мы приехали, если нет — его депортируют. Мы приехали в паспортный. Там сказали: вы не смотрите, что у вас дети, сейчас на это внимания не обращают. У вас нарушение, поэтому — плачьте не плачьте, но за пять дней надо сделать временное разрешение [на проживание в Беларуси], а потом разбирайтесь, — рассказывает вдова Ольга.

Однако денег на оформление документов (около 100 рублей) и поездки туда-сюда (в милицию и не только) в семье, говорит женщина, на тот момент не было — муж-то уже был без работы.


— Потом из милиции пришло письмо, — вдова достает конверт с печатями. В нем — ничего нового. И хорошего тоже ничего.

«Буда-Кошелевский РОВД своим решением от 10 января 2019 года аннулировал Вам разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь», — сообщает бумага, которая все стерпит. Но не человек.


— Он сильно набрал в голову, я его успокаивала, говорила, чтобы ехал в Минск в посольство, но он говорил, что нет денег… Переживал очень. Куда ему ехать?! Ну и вот… Утром встала детей в школу будить, а вот здесь на полочке на кухне записка: «Оля, не пугайся, я в дровяннике», ну и там еще он объяснил, почему совершил суицид.

Записку забрали следователи.

Однако в телефоне Виталия Ольга позже обнаружила sms с похожим текстом. Похоже, Виталий писал его в никуда.


Обращаем ваше внимание на то, что мужчина совершил суицид иным, нежели указано в сообщении, способом, — возможно, он таким образом «тренировался» в написании предсмертной записки.

В магазине, на почте и в сельсовете о Виталии все отзываются только положительно: веселый, жизнерадостный, мол, никогда бы не подумали… Говорят, выпивал, как все, и тут же уточняют — не запойный. Семья на учетах не состояла, наоборот: вела активную общественную жизнь.

Однажды супруги Кузьменковы с детьми даже принимали участие в деревенском конкурсе «Семья года».

TUT.BY будет следить за развитием ситуации с высылкой Сергея Проценко.

Вот уже 8 лет в стране действует закон, регулирующий права и обязанности иностранцев в Беларуси. По нему, например, лишиться вида на жительство можно за пять административных правонарушений, совершенных в течение года. В среде юристов/адвокатов это называют смягчением законодательства, ведь раньше выслать могли и за две административки. Однако как до принятия поправок в закон, так и после суть правил выдачи видов на жительство и их лишения не поменялась. За какие проступки можно впасть в немилость, объясняем здесь. Ежегодно, как TUT.BY ранее рассказывали в милиции, решения об аннулировании вида на жительство принимают в отношении примерно двух тысяч иностранцев.


 
Теги: Минск
 
 
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Ехать мужчине некуда, а оставить жену с тремя маленькими детьми не на кого. За свою семью Сергей решил бороться. Только пока эта борьба с ветряными мельницами.
 
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