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В Кореличском районе объявляется кастинг на конкурс красоты и таланта «Miss Kids -2019»

25.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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В Кореличском районе объявляется кастинг на конкурс красоты и таланта «Miss Kids -2019»

В Кореличском районе объявляется кастинг на конкурс красоты и таланта «Miss Kids -2019».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля 2019 г. по адресу: 231430, г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 8. Тел.: 8(1596)2-08-99,факс: 8(1596) 2-19-14 или по электронной почте: kor.omr@mail.ru — отдел методической работы ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества» с подписью: «На конкурс Мисс Кидс». Заполнить заявку вы сможете на сайте http://korelichi-rck.by, а также в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/id513605954

Отборочный этап состоится 18 февраля 2019 г.по адресу:
г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 8. Тел. для справок 8(1596)2-08-99.

С подробной информацией о конкурсе вы можете познакомиться на сайте www.polymia.by, http://korelichi-rck.by и социальной сети ВКонтакте https://vk.com/id513605954.

 

ИНСТРУКЦИЯ

о проведении районного детского конкурса

красоты и творчества

«Miss Kids -2019»

 

  1. I. Цели и задачи:
  • организация семейного досуга;
  • укрепление семейных связей через организацию совместного семейного досуга;
  • содействие укрепление взаимопонимания между родителями и детьми;
  • формирование у детей осознанного отношения к семье, семейным отношениям, уважения и почитания к женщине, девочке;
  • формирование в общественном сознании важности развития, поддержки и сохранения семьи, уважения к женщине, девочке.
  • развитие культурного и эстетического вкуса у детей;
  • раскрыть лучшие качества, и помочь в дальнейшем применить свои таланты на высоком уровне
  • развитие и поддержка талантливых детей в области музыкально-танцевального творчества;
  • активизация творчества среди учреждений дошкольного образования района.

 

  1. II. Организаторы районного детского конкурса красоты и творчества«Miss Kids -2019»

             —  отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома;

-ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества».

ІІI. Условия проведения смотра-конкурса:

Участницами конкурса могут быть девочки возраста от 8 до 12 лет.

Программа конкурса включает в себя от пяти до девяти конкурсных выходов, с целью продемонстрировать своё умение держаться на сцене, показать свой талант,  артистизм,  чувство стиля,  красоту движений, умение общаться со зрительской аудиторией, показать свои вокальные данные, а также способности в области разговорного жанра и искусства дефиле.

Содержание конкурсной программы:

1 этап — визитная карточка конкурсантки

«Мой разноцветный мир».

В течение 1-2 минут участницам в краткой форме необходимо предоставить рассказ о себе, о своей мечте, о своих планах на будущее, необходимо подчеркнуть свою уникальность и  творческие особенности. Обязательным в визитке является ответ на вопрос «Чего/кого не хватает миру, чтобы он стал ярче?»

(Обязательно!!!) Для большего раскрытия образа юной участницы возможно присутствие на сценической площадке родителей или группы поддержки не более 2 человек. Использование мультимедийных презентаций и видео допускается.

Учитывается оригинальная и яркая подача представления участницы конкурса.

2 этап – конкурс дефиле «Радуга желаний»

проводится в три конкурсных выхода:

— 1 дефиле-танец «Балеринки с картинки»
Для участия в конкурсном выходе необходимо иметь:

Стилизованный костюм балерины;

— 2 конкурс-дефиле «Радужное настроение»

В данном конкурсе участницам необходимо продемонстрировать костюмы и аксессуары, изготовленные из подручных материалов. Приветствуются яркие,  насыщенные цвета и атрибуты, выражающие внутреннее настроение участниц.

— 3 конкурсный выход «Вечернее созвездие».
Для участия в конкурсном выходе необходимо иметь:

Современное  вечернее платье, соответствующее данному выходу.Обувь — классическая.

3 этап — «Разноцветные горошины»

Участницам на данном этапе необходимо продемонстрировать хореографические или вокальные данные, а также свои способности в области разговорного жанра, с элементами шоу. Фонограмму для выступления необходимо передать организаторам не позднее 1 марта. В день конкурса фонограммы не принимаются. Жюри оценивает способности, артистизм, умение держаться на сцене.

В данном этапе приветствуется участие родителей ребенка или группы поддержки в составе не более 4 человек.

Время на показ номера – не более 5 минут.

4 этап – конкурс фантазёров «Радуга фантазий».

Каждой участнице необходимо составить из определённых слов маленький рассказ, который должен включать в себя сюжет, логическое начало и завершение.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до  15 февраля 2019 г. по адресу: 231430, г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 8. Тел.: 8(1596)2-08-99,факс: 8(1596) 2-19-14 или по электронной почте: kor.omr@mail.ru — отдел методической работы ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества» с подписью: «На конкурс Мисс Кидс». В заявке указать: Ф.И.О.; год рождения, место учёбы, домашний адрес конкурсантки, контактные телефоны лица, курирующего конкурсантку. Отборочный тур пройдет 18 февраля 2019 г.

 ІV. Критерии оценки:

  • фантазия;
  • творческие способности;
  • музыкальность;
  • культура речи;
  • общительность, обаяние;
  • артистизм и умение держаться на сцене.

 

  1. V. Подведение итогов конкурса и награждение:

Объявление итогов и награждение проводят в день проведения конкурса по утвержденной программе.

Жюри определяет победителей в номинациях:

1.     «Мисс Kids – 2019»;

  1. «Mисс зрительских симпатий»;
  2. «Мисс загадка»;
  3. «Мисс улыбка»;
  4. «Мисс разноцветный бриз»;
  5. «Mисс фантазия»;
  6. «Мисс стиль»;
  7. «Mисс харизма»;
  8. 9. «Мисс грация».

Члены жюри, спонсоры могут  учреждать дополнительные номинации.

Жюри имеет право по результатам конкурса заявить о присуждении специального приза.

Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит.

 

  1. VI. Порядок проведения смотра-конкурса:

Смотр-конкурс состоится 7 марта 2019 г. по адресу: г.п. Кореличи, пл. 17 сентября, 8.

Программа смотра-конкурса включает в себя:

  1. Визитная карточка «Мой разноцветный мир»;
  2. Конкурс дефиле «Радуга желаний», 1 конкурсный выход «Балеринки с картинки»;
  3. Творческий этап конкурса «Разноцветные горошины»;
  4. Конкурс дефиле «Радуга желаний», 2 конкурсный выход «Радужное настроение;
  5. Конкурс фантазёров «Радуга фантазий»;
  6. Конкурс дефиле «Радуга желаний», 3 конкурсный выход «Вечернее созвездие»;
  7. Подведение итогов.

ЗАЯВКА

на участие в районном детском конкурсе

красоты и творчества

«Miss Kids — 2019»

 

Фамилия, имя, отчество участницы___________________________________

__________________________________________________________________

Год рождения______________________________________________________

 

Место учебы_______________________________________________________

 

Домашний адрес____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Контактные телефоны лица, курирующего конкурсантку__________________

__________________________________________________________________

 

 

 

 
Теги: знакомства
 
 
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В Кореличском районе объявляется кастинг на конкурс красоты и таланта «Miss Kids -2019». Заявки на участие в конкурсе принимаются до
 
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