В Кореличском районе объявляется кастинг на конкурс красоты и таланта «Miss Kids -2019».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля 2019 г. по адресу: 231430, г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 8. Тел.: 8(1596)2-08-99,факс: 8(1596) 2-19-14 или по электронной почте: kor.omr@mail.ru — отдел методической работы ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества» с подписью: «На конкурс Мисс Кидс». Заполнить заявку вы сможете на сайте http://korelichi-rck.by, а также в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/id513605954
Отборочный этап состоится 18 февраля 2019 г.по адресу:
г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 8. Тел. для справок 8(1596)2-08-99.
С подробной информацией о конкурсе вы можете познакомиться на сайте www.polymia.by, http://korelichi-rck.by и социальной сети ВКонтакте https://vk.com/id513605954.
ИНСТРУКЦИЯ
о проведении районного детского конкурса
красоты и творчества
«Miss Kids -2019»
- I. Цели и задачи:
- организация семейного досуга;
- укрепление семейных связей через организацию совместного семейного досуга;
- содействие укрепление взаимопонимания между родителями и детьми;
- формирование у детей осознанного отношения к семье, семейным отношениям, уважения и почитания к женщине, девочке;
- формирование в общественном сознании важности развития, поддержки и сохранения семьи, уважения к женщине, девочке.
- развитие культурного и эстетического вкуса у детей;
- раскрыть лучшие качества, и помочь в дальнейшем применить свои таланты на высоком уровне
- развитие и поддержка талантливых детей в области музыкально-танцевального творчества;
- активизация творчества среди учреждений дошкольного образования района.
- II. Организаторы районного детского конкурса красоты и творчества«Miss Kids -2019»
— отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома;
-ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества».
ІІI. Условия проведения смотра-конкурса:
Участницами конкурса могут быть девочки возраста от 8 до 12 лет.
Программа конкурса включает в себя от пяти до девяти конкурсных выходов, с целью продемонстрировать своё умение держаться на сцене, показать свой талант, артистизм, чувство стиля, красоту движений, умение общаться со зрительской аудиторией, показать свои вокальные данные, а также способности в области разговорного жанра и искусства дефиле.
Содержание конкурсной программы:
1 этап — визитная карточка конкурсантки
«Мой разноцветный мир».
В течение 1-2 минут участницам в краткой форме необходимо предоставить рассказ о себе, о своей мечте, о своих планах на будущее, необходимо подчеркнуть свою уникальность и творческие особенности. Обязательным в визитке является ответ на вопрос «Чего/кого не хватает миру, чтобы он стал ярче?»
(Обязательно!!!) Для большего раскрытия образа юной участницы возможно присутствие на сценической площадке родителей или группы поддержки не более 2 человек. Использование мультимедийных презентаций и видео допускается.
Учитывается оригинальная и яркая подача представления участницы конкурса.
2 этап – конкурс дефиле «Радуга желаний»
проводится в три конкурсных выхода:
— 1 дефиле-танец «Балеринки с картинки»
Для участия в конкурсном выходе необходимо иметь:
Стилизованный костюм балерины;
— 2 конкурс-дефиле «Радужное настроение»
В данном конкурсе участницам необходимо продемонстрировать костюмы и аксессуары, изготовленные из подручных материалов. Приветствуются яркие, насыщенные цвета и атрибуты, выражающие внутреннее настроение участниц.
— 3 конкурсный выход «Вечернее созвездие».
Для участия в конкурсном выходе необходимо иметь:
Современное вечернее платье, соответствующее данному выходу.Обувь — классическая.
3 этап — «Разноцветные горошины»
Участницам на данном этапе необходимо продемонстрировать хореографические или вокальные данные, а также свои способности в области разговорного жанра, с элементами шоу. Фонограмму для выступления необходимо передать организаторам не позднее 1 марта. В день конкурса фонограммы не принимаются. Жюри оценивает способности, артистизм, умение держаться на сцене.
В данном этапе приветствуется участие родителей ребенка или группы поддержки в составе не более 4 человек.
Время на показ номера – не более 5 минут.
4 этап – конкурс фантазёров «Радуга фантазий».
Каждой участнице необходимо составить из определённых слов маленький рассказ, который должен включать в себя сюжет, логическое начало и завершение.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля 2019 г. по адресу: 231430, г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 8. Тел.: 8(1596)2-08-99,факс: 8(1596) 2-19-14 или по электронной почте:
ІV. Критерии оценки:
- фантазия;
- творческие способности;
- музыкальность;
- культура речи;
- общительность, обаяние;
- артистизм и умение держаться на сцене.
- V. Подведение итогов конкурса и награждение:
Объявление итогов и награждение проводят в день проведения конкурса по утвержденной программе.
Жюри определяет победителей в номинациях:
1. «Мисс Kids – 2019»;
- «Mисс зрительских симпатий»;
- «Мисс загадка»;
- «Мисс улыбка»;
- «Мисс разноцветный бриз»;
- «Mисс фантазия»;
- «Мисс стиль»;
- «Mисс харизма»;
- 9. «Мисс грация».
Члены жюри, спонсоры могут учреждать дополнительные номинации.
Жюри имеет право по результатам конкурса заявить о присуждении специального приза.
Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит.
- VI. Порядок проведения смотра-конкурса:
Смотр-конкурс состоится 7 марта 2019 г. по адресу: г.п. Кореличи, пл. 17 сентября, 8.
Программа смотра-конкурса включает в себя:
- Визитная карточка «Мой разноцветный мир»;
- Конкурс дефиле «Радуга желаний», 1 конкурсный выход «Балеринки с картинки»;
- Творческий этап конкурса «Разноцветные горошины»;
- Конкурс дефиле «Радуга желаний», 2 конкурсный выход «Радужное настроение;
- Конкурс фантазёров «Радуга фантазий»;
- Конкурс дефиле «Радуга желаний», 3 конкурсный выход «Вечернее созвездие»;
- Подведение итогов.
ЗАЯВКА
на участие в районном детском конкурсе
красоты и творчества
«Miss Kids — 2019»
Фамилия, имя, отчество участницы___________________________________
__________________________________________________________________
Год рождения______________________________________________________
Место учебы_______________________________________________________
Домашний адрес____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Контактные телефоны лица, курирующего конкурсантку__________________
__________________________________________________________________