



В Кореличском районе объявляется кастинг на конкурс красоты и таланта «Miss Kids -2019».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля 2019 г. по адресу: 231430, г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 8. Тел.: 8(1596)2-08-99,факс: 8(1596) 2-19-14 или по электронной почте: kor.omr@mail.ru — отдел методической работы ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества» с подписью: «На конкурс Мисс Кидс». Заполнить заявку вы сможете на сайте http://korelichi-rck.by, а также в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/id513605954

Отборочный этап состоится 18 февраля 2019 г.по адресу:

г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 8. Тел. для справок 8(1596)2-08-99.

С подробной информацией о конкурсе вы можете познакомиться на сайте www.polymia.by, http://korelichi-rck.by и социальной сети ВКонтакте https://vk.com/id513605954.

ИНСТРУКЦИЯ

о проведении районного детского конкурса

красоты и творчества

«Miss Kids -2019»

I. Цели и задачи:

организация семейного досуга;

укрепление семейных связей через организацию совместного семейного досуга;

содействие укрепление взаимопонимания между родителями и детьми;

формирование у детей осознанного отношения к семье, семейным отношениям, уважения и почитания к женщине, девочке;

формирование в общественном сознании важности развития, поддержки и сохранения семьи, уважения к женщине, девочке.

развитие культурного и эстетического вкуса у детей;

раскрыть лучшие качества, и помочь в дальнейшем применить свои таланты на высоком уровне

развитие и поддержка талантливых детей в области музыкально-танцевального творчества;

активизация творчества среди учреждений дошкольного образования района.

II. Организаторы районного детского конкурса красоты и творчества«Miss Kids -2019»

— отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома;

-ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества».

ІІI. Условия проведения смотра-конкурса:

Участницами конкурса могут быть девочки возраста от 8 до 12 лет.

Программа конкурса включает в себя от пяти до девяти конкурсных выходов, с целью продемонстрировать своё умение держаться на сцене, показать свой талант, артистизм, чувство стиля, красоту движений, умение общаться со зрительской аудиторией, показать свои вокальные данные, а также способности в области разговорного жанра и искусства дефиле.

Содержание конкурсной программы:

1 этап — визитная карточка конкурсантки

«Мой разноцветный мир».

В течение 1-2 минут участницам в краткой форме необходимо предоставить рассказ о себе, о своей мечте, о своих планах на будущее, необходимо подчеркнуть свою уникальность и творческие особенности. Обязательным в визитке является ответ на вопрос «Чего/кого не хватает миру, чтобы он стал ярче?»

(Обязательно!!!) Для большего раскрытия образа юной участницы возможно присутствие на сценической площадке родителей или группы поддержки не более 2 человек. Использование мультимедийных презентаций и видео допускается.

Учитывается оригинальная и яркая подача представления участницы конкурса.

2 этап – конкурс дефиле «Радуга желаний»

проводится в три конкурсных выхода:

— 1 дефиле-танец «Балеринки с картинки»

Для участия в конкурсном выходе необходимо иметь:

Стилизованный костюм балерины ;

— 2 конкурс-дефиле «Радужное настроение»

В данном конкурсе участницам необходимо продемонстрировать костюмы и аксессуары, изготовленные из подручных материалов. Приветствуются яркие, насыщенные цвета и атрибуты, выражающие внутреннее настроение участниц.

— 3 конкурсный выход «Вечернее созвездие».

Для участия в конкурсном выходе необходимо иметь:

Современное вечернее платье, соответствующее данному выходу.Обувь — классическая.

3 этап — «Разноцветные горошины»

Участницам на данном этапе необходимо продемонстрировать хореографические или вокальные данные, а также свои способности в области разговорного жанра, с элементами шоу . Фонограмму для выступления необходимо передать организаторам не позднее 1 марта. В день конкурса фонограммы не принимаются. Жюри оценивает способности, артистизм, умение держаться на сцене.

В данном этапе приветствуется участие родителей ребенка или группы поддержки в составе не более 4 человек.

Время на показ номера – не более 5 минут.

4 этап – конкурс фантазёров «Радуга фантазий».

Каждой участнице необходимо составить из определённых слов маленький рассказ, который должен включать в себя сюжет, логическое начало и завершение.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля 2019 г. по адресу: 231430, г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 8. Тел.: 8(1596)2-08-99,факс: 8(1596) 2-19-14 или по электронной почте: kor.omr@mail.ru — отдел методической работы ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества» с подписью: «На конкурс Мисс Кидс». В заявке указать: Ф.И.О.; год рождения, место учёбы, домашний адрес конкурсантки, контактные телефоны лица, курирующего конкурсантку. Отборочный тур пройдет 18 февраля 2019 г.

ІV. Критерии оценки:

фантазия;

творческие способности;

музыкальность;

культура речи;

общительность, обаяние;

артистизм и умение держаться на сцене.

V. Подведение итогов конкурса и награждение:

Объявление итогов и награждение проводят в день проведения конкурса по утвержденной программе.

Жюри определяет победителей в номинациях:

1. «Мисс Kids – 2019»;

«Mисс зрительских симпатий»; «Мисс загадка»; «Мисс улыбка»; «Мисс разноцветный бриз»; «Mисс фантазия»; «Мисс стиль»; «Mисс харизма»; 9. «Мисс грация».

Члены жюри, спонсоры могут учреждать дополнительные номинации.

Жюри имеет право по результатам конкурса заявить о присуждении специального приза.

Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит.

VI. Порядок проведения смотра-конкурса:

Смотр-конкурс состоится 7 марта 2019 г. по адресу: г.п. Кореличи, пл. 17 сентября, 8.

Программа смотра-конкурса включает в себя:

Визитная карточка «Мой разноцветный мир»; Конкурс дефиле «Радуга желаний», 1 конкурсный выход «Балеринки с картинки»; Творческий этап конкурса «Разноцветные горошины»; Конкурс дефиле «Радуга желаний», 2 конкурсный выход «Радужное настроение; Конкурс фантазёров «Радуга фантазий»; Конкурс дефиле «Радуга желаний», 3 конкурсный выход «Вечернее созвездие»; Подведение итогов.

ЗАЯВКА

на участие в районном детском конкурсе

красоты и творчества

«Miss Kids — 2019»

Фамилия, имя, отчество участницы___________________________________

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Год рождения______________________________________________________

Место учебы_______________________________________________________

Домашний адрес____________________________________________________

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Контактные телефоны лица, курирующего конкурсантку__________________

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