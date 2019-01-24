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«Мы просто расхлябанные и разбэшчаныя». Лукашенко поручил АП взять на контроль переработку отходов

25.01.2019 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам, Александр Лукашенко обсудил с учеными необходимость наладить в Беларуси эффективную систему переработки отходов и выработки вторсырья, сообщает сайт президента.

— Это очень важная проблема для Беларуси. По вторсырью и отходам, — сказал Александр Лукашенко.

Он привел пример, что в ряде государств вся стеклотара в основном производится из вторичного сырья.

— А у нас? Мы, видите ли, богатые. Мы просто расхлябанные и разбэшчаныя, как говорят в Беларуси, — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко заявил, что Администрации президента поручено взять на жесткий контроль соответствующие вопросы.

— Отходы, макулатура, металлические изделия разного рода, особенного пластик — это надо все собирать. Везде должен быть порядок, — отметил президент.

Он добавил, что в Беларуси любые напитки в большинстве своем продаются в пластиковой таре. Президент также сослался на проведенное в России исследование, что большинство смертей в своей основе связаны с некачественным питанием.

— Уже продвинутые страны, которые болеют за своих граждан, отказываются от пластика. Я недавно поручил убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить стеклом. Тем более что у нас развита эта сфера промышленности. Это немедленно нужно реализовывать, — сказал Лукашенко.

 
 
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Вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам, Александр Лукашенко обсудил с учеными необходимость наладить в...
 
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