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Работа. Вакансии. Трудоустройство в Сморгони

25.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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На 21 января 2019 года

Работа. Вакансии. Трудоустройство в Сморгони
Аппаратчик термической обработки мясопродуктов - УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.

Балетмейстер - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 4-69-53, 4-50-16.

Бармен:

  • ГИКУ «Музей-усадьба М. К. Огинского», тел.: 4-57-84, 4-54-84; 
  • ЧП «АРТПЛЮС», тел.: 8-029-145-75-04, 5-48-81.

Бухгалтер - ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 3-13-09.

Ветеринарный врач:

  • ГУ «Сморгонская районная ветеринарная станция», тел. 3-20-22; 
  • Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 3-85-34; 
  • филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-4.

Ветеринарный фельдшер:

  • филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47;
  • ГП «Совбел 2016», тел.: 9-02-72;
  • ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90; 
  • УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Водитель автомобиля:

  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74; 
  • Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4-68-19, 4-68-21; 
  • Сморгонский отдел Департамента охраны МВД РБ, тел. 3-05-57; 
  • Сморгонский филиал ЗАО «Пинскдрев», тел. 4-66-94; 
  • УП «Сеан-Транс», тел.: 9-06-00, 8-029-623-64-54.

Воспитатель дошкольного образования - Сморгонский ДЦРР, тел. 3-96-81.

Врач-специалист - Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2-20-37; ГУ «Сморгонская районная ветеринарная станция», тел. 3-20-22; КУП «ДРОЦ «Лесная поляна», тел. 9-09-34; УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Геодезист - Сморгонское бюро Ошмянского филиала РУП «Гродненское агенство по государственной регистрации и земельному кадастру», тел. 8-01593-4-35-66.

Главный бухгалтер - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», 3-98-04.

Главный ветеринарный врач - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Главный зоотехник - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Главный инженер:

  • ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61;
  • ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 3-13-09.

Главный инженер-энергетик - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.

Главный механик - ОАО «СМТ №41», тел. 3-75-08.

Главный специалист - Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды, Сморгонская МЛАК, тел.: 3-88-26, 3-88-25.

Главный экономист - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.

Дворник:

  • ГУО «Осиновщизненский ясли-сад - начальная школа», тел. 7-64-34,
  • ГИКУ «Музей-усадьба М. К. Огинского», тел.: 4-57-84, 4-54-84.

Директор - ООО «Полонстрой», тел. 4-46-62.

Директор (заместитель) - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-65.

Диспетчер (маневровый, станционный) железнодорожной станции - ООО «Белагротерминал», тел. 3-02-25.

Дозировщик - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.

Животновод - ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90; филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47.

Заведующий аптечными организациями (аптека, аптечный склад, база) - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26, 3-24-08.

Заведующий ателье - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43.

Заведующий отделом - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42; Сморгонский СПЦ, тел. 2-18-03.

Заведующий производством (шеф-повар) - ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 2-87-73.

Заведующий пунктом (ФАП) - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Заведующий хозяйством - Сморгонский отдел Департамента охраны МВД РБ, тел. 3-05-57.

Закройщик (закройщик-модельер) - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43.

Зоотехник - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Зоотехник-селекционер - ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.

Инженер (ведущий) - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Инженер-механик - филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс»», тел. 3-16-12.

Инженер-механик по ремонту оборудования - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-65.

Инженер по вентиляции - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Инженер по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики - РУП «ЖКХ», тел. 2-21-07.

Инженер по нормированию труда - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Инженер по охране труда:

  • Сморгонский филиал ГООС РГОО «ДОСААФ», тел. 3-87-68; 
  • филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60; 
  • филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47; 
  • ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-72; 
  • филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 6-29-88.

Инженер-программист:

  • УО «Сморгонский государственный плитехнический профессиональный лицей», тел. 2-13-09; 
  • УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04; 
  • «Сморгонский хлебозавод» филиал  РУПП «Гроднохлебпром», тел. 4-19-94;
  • ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.

Инженер-системотехник - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.

Инженер службы средств диспетчерского и технологического управления предприятия сети - Сморгонский участок филиала Гродненского РУП электроэнергетики «Гродноэнерго», тел. 2-17-18.

Инженер-технолог - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Инженер-электроник:

  • ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40; 
  • ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.

Инженер-энергетик - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Инспектор по кадрам - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.

Каменщик:

  • СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4-49-37, 3-39-28; 
  • ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-40.

Кладовщик (буфетчик) - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.

Кондитер - УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.

Контролер на контрольно-пропускном пункте - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.

Концертмейстер - ГУО «Средняя школа № 7 г. Сморгони», тел. 2-87-73.

Мастер - Сморгонский филиал ГООС РГОО «ДОСААФ», тел. 3-87-68.

Мастер (электрик) - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Мастер (по ремонту автомобилей) - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ - ООО «Стройиндустрия», тел. 3-45-42.

Мастер участка - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.

Мастер цеха - ООО «Мастер Такт», тел. 3-23-26.

Машинист автовышки и автогидроподъемника - ООО «Стройинудстрия», тел. 3-45-42.

Машинист бульдозера:

  • УМСР ОАО «СМТ №41», тел. 6-33-07; 
  • ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 3-13-09.

Машинист крана автомобильного - УМСР ОАО «СМТ №41», тел. 6-33-07.

Машинист тепловоза - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Машинист экскаватора:

  • УМСР «СМТ №41», тел. 6-33-07; 
  • ООО «Стройиндустрия», тел. 3-45-42; 
  • РУП «ЖКХ», тел. 2-91-07.

Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра):

  • УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36; 
  • Сморгонский СПЦ, тел. 2-18-03.

Менеджер по информационным технологиям - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.

Методист ведущий - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 4-69-53, 4-50-16.

Методист - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 3-76-42.

Монтажник - СООО «МНК Констракшн», тел. 8-029-784-63-67.

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования - СУ «Монтажстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 4-24-77.

Монтажник строительных конструкций - ООО «Кодэст бай», тел.: 3-69-69, +375-29-126-36-24.

Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт - войсковая часть 2044, тел. 3-67-54.

Музыкальный руководитель - Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2-20-37; ГУО «Ясли-сад №8 г. Сморгони», тел. 2-16-78.

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Настильщик - ООО «Кружева», тел. 4-69-33.

Научный сотрудник - УК «Сморгонский историко-краеведческий музей», тел.: 4-69-73, 8-029-334-80-75, 3-88-52.

Начальник - ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.

Начальник бюро - ОАО «СЗОС», тел. 8-029-707-00-14.

Начальник механизированного отряда - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.

Начальник производства - ООО «ФалконТрейд», тел. 2-24-84.

Начальник ремонтной мастерской - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.

Начальник центра - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Начальник цеха - УП «Сморгонский комбанат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Оператор машинного доения - ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90; ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке - ИООО «Кронаспан», тел. 2-43-61.

Оператор по искусственному осеменению животных и птиц:

  • филиал «Жодишки» ПЧУП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.

Оператор станков с программным управлением - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Официант:

  • ЧП «Окмалави», тел.: 3-06-85, 8-029-343-55-18; 
  • ООО «БелЛеонТорг», тел. 3-07-75; 
  • УЧП «ФХ «Спадар», тел.: 8-044-540-65-55, 3-15-14; 
  • ЧП «АРТПЛЮС», тел. 8-029-145-75-04, 5-48-81.

Педагог-организатор:

  • ГУО «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей», тел. 2-13-09.; 
  • ГУО «Сморгонский ясли-сад – начальная школа», тел. 2-98-59; 
  • ГУО «Средняя школа №5 г. Сморгони», тел. 2-87-65;
  • ГУО «Гимназия г. Сморгони», тел. 3-38-90.

Педагог-психолог:

  • Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2-20-37; 
  • ГУО «Средняя школа №1 г. Сморгони», тел. 4-68-08; 
  • ГУО «Гимназия г. Сморгони», тел. 3-38-90; 
  • ГУО «Санаторный ясли-сад №9 г. Сморгони», тел. 3-44-17.

Педагог социальный:

  • ГУО «Гимназия г. Сморгони», тел. 3-38-90; 
  • ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.

Переводчик синхронный - ИООО «Белесентр», тел. 8-044-508-00-23.

Плотник:

  • ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-30; 
  • ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90.

Плотник-бетонщик - СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4-49-37, 3-39-28.

Повар - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.

Повар детского питания - ГУО «Синьковский ясли-сад – средняя школа», тел. 9-01-40.

Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Портной - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43.

Почтальон - Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 3-90-24.

Провизор - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26, 3-24-08.

Провизор-аналитик - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26, 3-24-08.

Провизор-рецептар - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26, 3-24-08.

Продавец - Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 3-85-34; УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.

Производитель работ (прораб) - ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-30.

Психолог - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Руководитель кружка (секции, студии и др.) – Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.

Сверловщик стеклоизделий - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.

Слесарь аварийно-восстановительных работ - РУП «ЖКХ», тел. 2-91-07.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике - РУП «ЖКХ», тел. 2-91-07.

Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования - «Сморгонский хлебозавод» РУПП «Гроднохлебпром», тел. 4-19-94.

Слесарь по ремонту автомобилей - Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4-68-19, 4-68-21.

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-65.

Слесарь по топливной аппаратуре - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.

Слесарь-ремонтник:

  • ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07; 
  • КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28; 
  • ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74; 
  • «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», тел. 3-78-08; 
  • филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60; 
  • ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40; 
  • УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Слесарь-сантехник:

  • КУП «ДРОЦ «Лесная поляна», тел. 9-09-34; 
  • филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс», тел. 3-16-12; 
  • КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28; 
  • СООО «МНК Констракшн», тел. 8-029-784-63-67; 
  • филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования:

  • КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28; 
  • ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.

Слесарь-электромонтажник - ООО «Завод трансформаторных подстанций», тел. 8-044-702-50-58.

Составитель поездов - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Спасатель-пожарный - Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4-68-19, 4-68-21.

Специалист - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.

Специалист (главный) - ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90.

Специалист по кадрам - филиал «Жодишки» ПЧУП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47.

Специалист по организации закупок:

  • Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63; 
  • УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Специалист по технической инвентаризации - Сморгонское бюро Ошмянского филиала РУП «Гродненское агенство по государственной регистрации и земельному кадастру», тел. 8-01593-4-35-66.

Столяр:

  • Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2-20-37; 
  • УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.

Стропальщик - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Техник - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.

Техник-технолог:

  • ГУО «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей», тел. 2-13-09; 
  • ТП ЧУП «Танак», тел. 3-97-50.

Техник-электрик - ООО «Стройиндустрия», тел. 3-45-42.

Техник-энергетик - ГИКУ «Музей-усадьба М. К. Огинского», тел.: 4-57-84, 4-54-84.

Токарь:

  • ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40; 
  • КСУП «АгроСолы», тел.: 9-11-80, 9-85-46; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74; 
  • филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс», тел. 3-16-12; 
  • ОАО «СЗОС», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Тракторист:

  • ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 3-13-09; 
  • ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства:

  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74; 
  • КСУП «Синьки», тел. 7-26-80; 
  • ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-72.

Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса - ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», тел. 3-71-23.

Фармацевт-рецептар - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 3-24-05, 3-15-26, 3-24-08.

Фельдшер - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Фельдшер-лаборант:

  • УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36; 
  • Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63; 
  • Сморгонский зональный ЦГЭ, тел. 5-48-70.

Фрезеровщик:

  • ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07; 
  • ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Художественный руководитель - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.

Швея:

  • участок ООО «Люцилия», тел.: 8-017-223-14-48, 8-029-622-75-18; 
  • ООО «Кружева», тел.: 4-69-32.

Шеф-повар - ЧП «Окмалави», тел. 3-06-85, 8-029-343-55-18.

Шлифовщик - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Экономист:

  • УО «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей», тел. 2-13-09; 
  • Сморгонская районная ДЮСШ профсоюзов, тел. 3-20-19.

Экономист (ведущий) - филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 6-29-88.

Экономист по труду - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Экономист по финансовой работе - Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63.

Электрик - ООО «Завод траснформаторных подстанций», тел. 8-044-702-50-58.

Электрогазосварщик:

  • ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07; 
  • войсковая часть 2044, тел. 3-67-54.

Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования:

  • ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43; 
  • филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 6-29-88; 
  • ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73;
  • филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60; 
  • РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», тел. 4-58-00.

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков - Сморгонский участок филиала Гродненского РУП электроэнергетики «Гродноэнерго», тел. 2-17-18.

Юрист - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

 
 
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