Работа. Вакансии. Трудоустройство в Сморгони

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25.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
На 21 января 2019 года
Балетмейстер - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 4-69-53, 4-50-16.
Бармен:
Бухгалтер - ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 3-13-09.
Ветеринарный врач:
Ветеринарный фельдшер:
Водитель автомобиля:
Воспитатель дошкольного образования - Сморгонский ДЦРР, тел. 3-96-81.
Врач-специалист - Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2-20-37; ГУ «Сморгонская районная ветеринарная станция», тел. 3-20-22; КУП «ДРОЦ «Лесная поляна», тел. 9-09-34; УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.
Геодезист - Сморгонское бюро Ошмянского филиала РУП «Гродненское агенство по государственной регистрации и земельному кадастру», тел. 8-01593-4-35-66.
Главный бухгалтер - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», 3-98-04.
Главный ветеринарный врач - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
Главный зоотехник - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
Главный инженер:
Главный инженер-энергетик - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.
Главный механик - ОАО «СМТ №41», тел. 3-75-08.
Главный специалист - Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды, Сморгонская МЛАК, тел.: 3-88-26, 3-88-25.
Главный экономист - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.
Дворник:
Директор - ООО «Полонстрой», тел. 4-46-62.
Директор (заместитель) - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-65.
Диспетчер (маневровый, станционный) железнодорожной станции - ООО «Белагротерминал», тел. 3-02-25.
Дозировщик - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.
Животновод - ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90; филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47.
Заведующий аптечными организациями (аптека, аптечный склад, база) - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26, 3-24-08.
Заведующий ателье - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43.
Заведующий отделом - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42; Сморгонский СПЦ, тел. 2-18-03.
Заведующий производством (шеф-повар) - ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 2-87-73.
Заведующий пунктом (ФАП) - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.
Заведующий хозяйством - Сморгонский отдел Департамента охраны МВД РБ, тел. 3-05-57.
Закройщик (закройщик-модельер) - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43.
Зоотехник - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Зоотехник-селекционер - ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.
Инженер (ведущий) - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Инженер-механик - филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс»», тел. 3-16-12.
Инженер-механик по ремонту оборудования - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-65.
Инженер по вентиляции - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Инженер по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики - РУП «ЖКХ», тел. 2-21-07.
Инженер по нормированию труда - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Инженер по охране труда:
Инженер-программист:
Инженер-системотехник - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.
Инженер службы средств диспетчерского и технологического управления предприятия сети - Сморгонский участок филиала Гродненского РУП электроэнергетики «Гродноэнерго», тел. 2-17-18.
Инженер-технолог - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.
Инженер-электроник:
Инженер-энергетик - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.
Инспектор по кадрам - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.
Каменщик:
Кладовщик (буфетчик) - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.
Кондитер - УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.
Контролер на контрольно-пропускном пункте - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.
Концертмейстер - ГУО «Средняя школа № 7 г. Сморгони», тел. 2-87-73.
Мастер - Сморгонский филиал ГООС РГОО «ДОСААФ», тел. 3-87-68.
Мастер (электрик) - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Мастер (по ремонту автомобилей) - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ - ООО «Стройиндустрия», тел. 3-45-42.
Мастер участка - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.
Мастер цеха - ООО «Мастер Такт», тел. 3-23-26.
Машинист автовышки и автогидроподъемника - ООО «Стройинудстрия», тел. 3-45-42.
Машинист бульдозера:
Машинист крана автомобильного - УМСР ОАО «СМТ №41», тел. 6-33-07.
Машинист тепловоза - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Машинист экскаватора:
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра):
Менеджер по информационным технологиям - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.
Методист ведущий - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 4-69-53, 4-50-16.
Методист - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 3-76-42.
Монтажник - СООО «МНК Констракшн», тел. 8-029-784-63-67.
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования - СУ «Монтажстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 4-24-77.
Монтажник строительных конструкций - ООО «Кодэст бай», тел.: 3-69-69, +375-29-126-36-24.
Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт - войсковая часть 2044, тел. 3-67-54.
Музыкальный руководитель - Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2-20-37; ГУО «Ясли-сад №8 г. Сморгони», тел. 2-16-78.
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Настильщик - ООО «Кружева», тел. 4-69-33.
Научный сотрудник - УК «Сморгонский историко-краеведческий музей», тел.: 4-69-73, 8-029-334-80-75, 3-88-52.
Начальник - ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.
Начальник бюро - ОАО «СЗОС», тел. 8-029-707-00-14.
Начальник механизированного отряда - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.
Начальник производства - ООО «ФалконТрейд», тел. 2-24-84.
Начальник ремонтной мастерской - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.
Начальник центра - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.
Начальник цеха - УП «Сморгонский комбанат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Оператор машинного доения - ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90; ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке - ИООО «Кронаспан», тел. 2-43-61.
Оператор по искусственному осеменению животных и птиц:
Оператор станков с программным управлением - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Официант:
Педагог-организатор:
Педагог-психолог:
Педагог социальный:
Переводчик синхронный - ИООО «Белесентр», тел. 8-044-508-00-23.
Плотник:
Плотник-бетонщик - СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4-49-37, 3-39-28.
Повар - ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.
Повар детского питания - ГУО «Синьковский ясли-сад – средняя школа», тел. 9-01-40.
Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.
Портной - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43.
Почтальон - Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 3-90-24.
Провизор - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26, 3-24-08.
Провизор-аналитик - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26, 3-24-08.
Провизор-рецептар - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26, 3-24-08.
Продавец - Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 3-85-34; УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.
Производитель работ (прораб) - ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-30.
Психолог - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.
Руководитель кружка (секции, студии и др.) – Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.
Сверловщик стеклоизделий - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.
Слесарь аварийно-восстановительных работ - РУП «ЖКХ», тел. 2-91-07.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике - РУП «ЖКХ», тел. 2-91-07.
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования - «Сморгонский хлебозавод» РУПП «Гроднохлебпром», тел. 4-19-94.
Слесарь по ремонту автомобилей - Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4-68-19, 4-68-21.
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-65.
Слесарь по топливной аппаратуре - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.
Слесарь-ремонтник:
Слесарь-сантехник:
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования:
Слесарь-электромонтажник - ООО «Завод трансформаторных подстанций», тел. 8-044-702-50-58.
Составитель поездов - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Спасатель-пожарный - Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4-68-19, 4-68-21.
Специалист - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.
Специалист (главный) - ОАО «Шутовичи-агро», тел. 4-59-90.
Специалист по кадрам - филиал «Жодишки» ПЧУП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47.
Специалист по организации закупок:
Специалист по технической инвентаризации - Сморгонское бюро Ошмянского филиала РУП «Гродненское агенство по государственной регистрации и земельному кадастру», тел. 8-01593-4-35-66.
Столяр:
Стропальщик - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.
Техник - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.
Техник-технолог:
Техник-электрик - ООО «Стройиндустрия», тел. 3-45-42.
Техник-энергетик - ГИКУ «Музей-усадьба М. К. Огинского», тел.: 4-57-84, 4-54-84.
Токарь:
Тракторист:
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства:
Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса - ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», тел. 3-71-23.
Фармацевт-рецептар - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 3-24-05, 3-15-26, 3-24-08.
Фельдшер - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.
Фельдшер-лаборант:
Фрезеровщик:
Художественный руководитель - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.
Швея:
Шеф-повар - ЧП «Окмалави», тел. 3-06-85, 8-029-343-55-18.
Шлифовщик - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Экономист:
Экономист (ведущий) - филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 6-29-88.
Экономист по труду - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
Экономист по финансовой работе - Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63.
Электрик - ООО «Завод траснформаторных подстанций», тел. 8-044-702-50-58.
Электрогазосварщик:
Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 9-97-60.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования:
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков - Сморгонский участок филиала Гродненского РУП электроэнергетики «Гродноэнерго», тел. 2-17-18.
Юрист - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
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На 21 января 2019 года
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