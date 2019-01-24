Положение о районном конкурсе видеороликов «Тебе, любимый город, посвящаем!»

1. Основные цели и задачи конкурса.

Районный конкурс видеороликов «Тебе, любимый город, посвящаем!» (далее – Конкурс) проводится в целях популяризации достопримечательностейгорода Ивацевичи, формирования знаний его исторического прошлого и эволюции развития.

Задачами конкурса являются: активизация интереса у молодежи к видеосъемкам, выявление и поддер-жка талантливых людей, проявляющих интерес к малой родине, развитие творческих способностей, создание видеоархива города Ивацевичи.

2. Организаторы конкурса.

Организатором районного конкурса видеороликов «Тебе, любимый город, посвящаем!» является отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивацевичского райисполкома.

3. Участники конкурса.

В конкурсе принимают участие все желающие как в составе одного автора, так и группы авторов.

4. Сроки проведения конкурса.

Конкурс проводится с 21 января по 1 июня 2019 года.

Подведение итогов: мероприятие, посвященное 500-летию города Ивацевичи.

5. Условия проведения конкурса.

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

– «Моя малая родина» (видеосюжеты, рассказывающие об истории, событиях, традициях, культуре г. Ивацевичи);

– «Знаменитые люди г. Ивацевичи» (видеосюжеты, рассказывающие о людях, их увлечениях, достижениях, трудовых династиях и известных земляках);

– «Яркие события, районные праздники» (к рассмотрению принимаются работы, отражающие ход проведения какого-либо праздничного события).

5.2. Формат представляемых работ – mp 4, avi.

5.3. К видеороликам и видеосюжетам, высылаемым на конкурс, обязательно прилагается анкета с данными участника.

5.4. Видео, не отвечающее условиям конкурса, не рассматривается. Присланные на конкурс работы не возвращаются.

5.5. Автору принадлежат авторские права на каждый представляемый им на конкурс видеосюжет. Оргкомитет оставляет за собой право воспроизведения и демонстрации видеоматериалов без выплаты автор ского гонорара, но с указанием авторства и названия работ.

5.6. Направление работы участником конкурса является подтверждением его согласия с условиями Положения о проведении конкурса.

6. Критерии оценки конкурсных работ.

Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям:

– соответствие тематике конкурса и номинации;

– оригинальность композиционного, сюжетного решения;

– нестандартность и содержательность выполненных работ;

– качество оформления и исполнения работ.

7. Порядок представления материалов конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо направить по электронной почте заявку (форма прилагается) с конкурсными работами до 1 июня 2019 г. в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивацевичского райисполкома (г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44, к. 309; е-mail:oikm@brest.by, тел. 9-37-52). Заявку на участие в конкурсе можно оформить сразу в нескольких номинациях, но не более 1 в каждой номинации.

8. Подведение итогов и награждение победителей.

Отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивацевичского райисполкома для награждения победителей районного конкурса, занявших 1, 2, 3 места, приобретаются грамоты и ценные подарки за счет денежных средств, выделенных: на районные мероприятия и реализацию государственной молодежной политики в районе для награждения молодежи в возрасте от 14 до 31 года.

Победители конкурса определяются в каждой номинации. Количество победивших работ определяется по усмотрению организатора конкурса.