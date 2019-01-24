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Активисты Белорусского союза женщин побывали в опекунских семьях
25.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Закончились новогодние и рождественские праздники. Но в редакцию продолжают поступать материалы с рассказами об акциях добра и благодарностями за подарки и поздравления.
Верхнедвинская районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» приняла активное участие в благотворительной республиканской акции «Наши дети». Активисты посетили многодетные и опекунские семьи, семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, подарив им сладости, предметы личной гигиены, канцелярские принадлежности, игрушки и даже мед. Хотелось, чтобы как можно больше детей получили подарки, поэтому посетили семьи не только в городе, но и в деревнях Росица, Бигосово, Волынцы, Павлюки, Балины.
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> Закончились новогодние и рождественские праздники. Но в редакцию продолжают поступать материалы с рассказами об акциях добра и благодарностями за подарки и...
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