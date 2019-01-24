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Активисты Белорусского союза женщин побывали в опекунских семьях

25.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Закончились новогодние и рождественские праздники. Но в редакцию продолжают поступать материалы с рассказами об акциях добра и благодарностями за подарки и поздравления.

Активисты Белорусского союза женщин побывали в опекунских семьях

Верхнедвинская районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» приняла активное участие в благотворительной республиканской акции «Наши дети». Активисты посетили многодетные и опекунские семьи, семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, подарив им сладости, предметы личной гигиены, канцелярские принадлежности, игрушки и даже мед. Хотелось, чтобы как можно больше детей получили подарки, поэтому посетили семьи не только в городе, но и в деревнях Росица, Бигосово, Волынцы, Павлюки, Балины.

Активисты Белорусского союза женщин побывали в опекунских семьях
Большой вклад в доброе дело внесли работники ЦБУ № 206 филиала № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк», РУПП «Белоруснефть» АЗС № 67, ЦБУ № 238 ОАО «Белагропромбанк», представительства Белгосстраха по Верхнедвинскому району, ООО «Диокор», житель города Т.Д. Огурецкая, а также многие жители района, пожелавшие остаться неизвестными.
Мы благодарны всем неравнодушным людям за участие в благотворительной акции, которая подарила веру в чудеса 32 ребятишкам. Невозможно передать ту радость, которую мы ощутили, видя счастливые детские глаза и восторг от полученных подарков.
Давайте и дальше не оставаться равнодушными, помогать друг другу, творя добро.
А. Миронова,
председатель верхнедвинской районной общественной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

 
 
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> Закончились новогодние и рождественские праздники. Но в редакцию продолжают поступать материалы с рассказами об акциях добра и благодарностями за подарки и...
 
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