ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция заинтересовалась старыми аптечками из советских складов и бомбоубежищ

25.01.2019 16:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Внимание милиции привлекли старые аптечки из старых складов и бомбоубежищ времен СССР. Оказывается, некоторые препараты в них могут представлять интерес для торговцев наркотиками, пишет газета МВД «На страже».


Фото: пресс-служба МВД

В сентябре прошлого года в пустом бомбоубежище по улице Аэродромной в столице, где раньше был завод гражданской авиации, милиция нашла 180 старых индивидуальных аптечек (АИ-2). В них содержится психоактивный препарат «Тарен», который уже 10 лет запрещен.

«В качестве лекарства при отравлениях „Тарен“ стали включать в состав АИ-2 в 1979 году. Подобными наборами медикаментов обеспечивались все оборонные, а также социально значимые предприятия, — рассказывают в МВД. После того, как вещество внесли в список запрещенных, его следовало уничтожить. — Как видно, выполнили требование не все».

В 2017-м с партией этого вещества, рассчитанной на сотни доз, задержали двух парней в Витебске. Один из них (безработный и ранее судимый за кражи) признался: нашел препарат в старом бомбоубежище, принадлежащее предприятию «Гордормост». Парни указали на другие места, где нашли «Тарен» — например, в бомбоубежище фабрики «КИМ», откуда изъяли около 10 тысяч таблеток с истекшим сроком годности.

В апреле прошлого года жителя Витебского района уличили в хранении препарата. Мужчина так не не смог вспомнить, откуда он взял старую аптечку, которую приспособил для хранения рыболовных крючков. Экспертиза подтвердила: сам он наркотики не употребляет.

А в ноябре жительница деревни Выгода рассказала участковым, что у нее в гараже лежат старые аптечки прежнего хозяина. Там нашли 40 опасных таблеток.

Чтобы не допустить утечки содержащих психотропы медикаментов в нелегальный оборот дважды в год милиция проводит спецмероприятие «Допинг». Предписано проверять склады гражданской обороны и объекты, где раньше использовали «Тарен».

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там есть запрещенный препарат, который может быть интересен наркоторговцам.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пульмонолог о том, какой кашель самый опасный, как не просмотреть пневмонию и зачем от нее прививаться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика