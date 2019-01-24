Милиция заинтересовалась старыми аптечками из советских складов и бомбоубежищ

Внимание милиции привлекли старые аптечки из старых складов и бомбоубежищ времен СССР. Оказывается, некоторые препараты в них могут представлять интерес для торговцев наркотиками, пишет газета МВД «На страже».



Фото: пресс-служба МВД

В сентябре прошлого года в пустом бомбоубежище по улице Аэродромной в столице, где раньше был завод гражданской авиации, милиция нашла 180 старых индивидуальных аптечек (АИ-2). В них содержится психоактивный препарат «Тарен», который уже 10 лет запрещен.

«В качестве лекарства при отравлениях „Тарен“ стали включать в состав АИ-2 в 1979 году. Подобными наборами медикаментов обеспечивались все оборонные, а также социально значимые предприятия, — рассказывают в МВД. После того, как вещество внесли в список запрещенных, его следовало уничтожить. — Как видно, выполнили требование не все».

В 2017-м с партией этого вещества, рассчитанной на сотни доз, задержали двух парней в Витебске. Один из них (безработный и ранее судимый за кражи) признался: нашел препарат в старом бомбоубежище, принадлежащее предприятию «Гордормост». Парни указали на другие места, где нашли «Тарен» — например, в бомбоубежище фабрики «КИМ», откуда изъяли около 10 тысяч таблеток с истекшим сроком годности.

В апреле прошлого года жителя Витебского района уличили в хранении препарата. Мужчина так не не смог вспомнить, откуда он взял старую аптечку, которую приспособил для хранения рыболовных крючков. Экспертиза подтвердила: сам он наркотики не употребляет.

А в ноябре жительница деревни Выгода рассказала участковым, что у нее в гараже лежат старые аптечки прежнего хозяина. Там нашли 40 опасных таблеток.

Чтобы не допустить утечки содержащих психотропы медикаментов в нелегальный оборот дважды в год милиция проводит спецмероприятие «Допинг». Предписано проверять склады гражданской обороны и объекты, где раньше использовали «Тарен».