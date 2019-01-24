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Сельский библиотекарь

25.01.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Сельский библиотекарь

«Те эмоции, которые переживаешь при чтении бумажной книги, в интернете не найдешь», — считает библиотекарь Заелицкой сельской библиотеки Надежда Тетерина. Уже около пяти лет она не перестает придумывать что-то новое, чтобы читателям было интересно, а библиотека оставалась местом, куда бы хотелось приходить вновь и вновь.

В век планшетов и компьютеров прививать любовь к чтению непросто, признается Надежда. В минувшем году сельскую библиотеку посещало 530 постоянных читателей, в основном — пенсионеры и школьники. Самому маленькому из них шесть лет, самому старшему — 83. Самые читающие — это дети до пятого класса, отмечает Надежда, им интересно всё: от сказок до познавательной литературы. Дети постарше приходят в основном за литературой по школьной программе, пожилые любят почитать детективы и любовные романы, иногда спрашивают классику, газеты или журналы. Сейчас книжный фонд библиотеки составляет 11 тысяч экземпляров, и он регулярно пополняется. Чтобы заинтересовать ребенка книгой, удивить и удержать читателя разного возраста, нужно постоянно самосовершенствоваться и быть для него не только полезным, но и интересным, уверена библиотекарь. Именно поэтому, сотрудничая с Заелицкой школой и Домом ремесел, она постоянно организовывает тематические выставки, информационные часы, беседы, встречи с талантливыми земляками. Кстати, одного такого творческого человека библиотекарь знает не понаслышке: мастер-любитель резьбы по дереву Виктор Тетерин (он уже семь лет работает в Славковичском лесничестве), муж Надежды, недавно с радостью встретился со школьниками и не только рассказал им о своем увлечении, но и провел мастер-класс. Кстати, в тот день, когда мы посетили сельскую библиотеку, на одной из книжных полок были выставлены его работы: оригинальные резные разделочные доски и шкатулки.

Скучать и сидеть на месте сельскому библиотекарю Надежде Тетериной не приходится: утром она спешит к юным читателям в библиотеку Заелицкой школы, а после обеда помогает детворе и взрослым найти нужные книги в сельской библиотеке, она расположена в здании сельского Центра культуры и досуга. Ждут Надежду и в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, здесь у библиотекаря пять постоянных читателей, им она не только всегда принесет и посоветует литературу, но и обязательно поговорит по душам.

Недавно добросовестный труд и профессионализм Надежды Тетериной был отмечен Благодарственным письмом отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глусского райисполкома. Однако лучшая награда, признается библиотекарь, это благодарные и счастливые лица ее читателей. К слову, рассказать о Надежде Тетериной просто как об увлеченном библиотекаре, специалисте своего дела было бы не совсем правильно: ведь, помимо этого, она еще и заботливая мама, хорошая жена и хозяйка. У Надежды и Виктора Тетериных большой дом, хозяйство, огород, в семье подрастают двое сыновей-школьников. Молодые супруги справляются со всеми делами, ведь всегда делают их вместе. И увлечения у них тоже общие. Когда появляется свободная минута, всей семьей ходят на рыбалку, которую, как известно, любят не все женщины. Читают в этой семье тоже вместе, при этом интересуются разной литературой: детективами, мифами, классическими произведениями, в почете также газеты и журналы. Главное, чтобы это была бумажная, а не так популярная сегодня электронная книга, отмечает библиотекарь. Ведь ее приятно листать, она «живая», только с ней можно по-настоящему окунуться в произведение, по-настоящему чувствовать и сопереживать.

В нашей беседе Надежда Тетерина призналась, что ее знакомые и друзья часто удивляются: как она, привыкшая к городской жизни и теплой квартире, решилась на сельскую жизнь? Дело в том, что Надежда родилась в Санкт-Петербурге, когда ей исполнилось семь лет, семья переехала в Бобруйск — туда отправили служить отца Надежды. Здесь она и познакомилась с мужем Виктором. Поженившись, через некоторое время молодая пара с радостью перебралась из городской квартиры в большой уютный дом в Заелице. «Мы ни разу не пожалели о том, что уехали из города в деревню, — признается Надежда. — Ведь нам здесь нравится жить, нравится работать и отдыхать. Разве не это нужно для счастья?»

Анна АВТУХОВА

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«Те эмоции, которые переживаешь при чтении бумажной книги, в интернете не найдешь», — считает библиотекарь Заелицкой сельской библиотеки Надежда Тетерина. Уже...
 
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