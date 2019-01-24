Метель, ветер и туман. Погода в Гродно в выходные

В ближайшие дни в Гродно по-прежнему будут морозными, со снегом и метелями, сообщает pogoda.by. Но скоро потепление!

Вечером в пятницу ожидается метель и сильный ветер — до 12 метров в секунду.

В субботу будет идти снег, утром до −8…−10°С, днем до -4°С градусов.

Воскресенье будет туманным — видимость до 600 метров, — и холодным, до -9°С.

На следующей неделе обещают потепление до плюсовых температур.