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Метель, ветер и туман. Погода в Гродно в выходные
25.01.2019 16:32 — Новости Общества | Tut.by
В ближайшие дни в Гродно по-прежнему будут морозными, со снегом и метелями,
Вечером в пятницу ожидается метель и сильный ветер — до 12 метров в секунду.
В субботу будет идти снег, утром до −8…−10°С, днем до -4°С градусов.
Воскресенье будет туманным — видимость до 600 метров, — и холодным, до -9°С.
На следующей неделе обещают потепление до плюсовых температур.
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На следующей неделе обещают потепление до плюсовых температур.
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