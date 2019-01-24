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Отреагировали быстро: на остановках и столбах в районе «Михалово» убрали рекламу наркотиков

25.01.2019 16:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Минские транспортники и дорожники полностью очистили опоры контактной сети и остановки от рекламы наркотиков. Такая реакция последовала после материала издания «Еврорадио», что в районе метро «Михалово» в Минске красуются объявления от наркоторговцев.


Фото: «Еврорадио»

Напомним, объявления заметили на столбах и остановках в районе станции «Михалово». Они нанесены с помощью трафарета и содержат контакты, где предлагают делать «закладки» наркотиков. За такую «работу» по ч. 3 ст. 328 УК можно получить до 15 лет лишения свободы. Позже читатели TUT.BY рассказали, что видели подобное в других районах города, а также в Витебске.

«Будем оперативно реагировать на подобные случаи»

Расписанные опоры контактной сети уже полностью очистили от незаконной рекламы, пишет издание «Минск-Новости» со ссылкой на «Минсктранс»:

«В наше подразделение 24 января поступило обращение от жительницы столицы (…). По указанным адресам, а именно по улицам Алибегова, Янки Брыля и Гурского, проехала бригада, обслуживающая контактные сети, и полностью очистила опоры контактной сети от этой зловредной рекламы», — сообщил и.о. замдиректора по контактно-кабельной сети филиала «Служба энергохозяйства» предприятия «Минсктранс» Денис Медведок.

Остановки, где тоже заметили подозрительные объявления, находятся в ведении предприятия «Горремавтодор». Директор филиала «Ремавтодор Московского района» Дмитрий Мархель рассказал:

«25 января нам поступил сигнал по поводу рекламы наркотиков на остановочных пунктах, расположенных на улицах Уманского, Алибегова, Янки Брыля и Гурского. По указанным адресам незамедлительно отправили бригаду дорожных работников. И через полтора часа реклама наркотиков была устранена со всех пяти остановок, где ее обнаружили. В дальнейшем будем контролировать и оперативно реагировать на подобные случаи».

В милиции рассказали, что им тоже поступило обращение. Сотрудниками Московского РУВД уже начато разбирательство.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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