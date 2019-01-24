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«Темы своеобразные, но мы их адаптируем». Что рассказывают школьникам в единый день информирования

25.01.2019 16:47 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом учебном году в школах и гимназиях ввели необычный день информирования — Школа активного гражданина (ШАГ). Раз в месяц детям предлагают обсудить несколько тем. Например, V Форум регионов Беларуси и России, белорусско-российские переговоры в Сочи. А сейчас все обсуждали рождественский бал с президентом и хоккейный турнир «Золотая шайба». TUT.BY узнал, как реагируют на эти темы дети, и как учителя готовятся к дню информирования.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Речь шла о таких замечательных мероприятиях, как бал во Дворце Независимости, инициируемый президентом и состоявшийся в декабре 2018 года! И Республиканском хоккейном турнире „Золотая шайба“ а также Международном рождественском хоккейном турнире на кубок президента РБ. (…) Мы живем в замечательное время огромного количества возможностей! Главное их не упустить!», — в таких выражениях на сайте минской средней школы № 143 написан отчет о едином дне информирования, который прошел 24 января.

Это мероприятие настолько важное, что теперь на сайтах учебных учреждений есть отдельная рубрика «Школа Активного Гражданина». Национальный образовательный портал публикует темы, которые стоит обсудить детям и учителям. Например, в сентябре обсуждали «Белорусско-российские переговоры в Сочи», в октябре — «V Форум регионов Беларуси и России», в декабре — детское Евровидение-2018. Ко всем темам прикреплен справочный материал государственного информагентства БелТА.

Родители, обсуждая в интернете «школу активного гражданина», говорят, она больше похожа на час идеологии. Например, все заявленные темы на 24 января касались президента: рождественский бал, рождественский хоккейный турнир.

— Дети воспринимают информацию достаточно хорошо и даже с интересом, подключаются к обсуждению. У детей активная позиция, не скажу, что все дети активничают, но есть, — говорит Антонина Дыро, завуч по воспитательной работе минской средней школы № 7.

— Вам не кажется, что все темы идеологические?

— У нас же есть программа идеологического воспитания, почему нет? В программе развития 2015−2020 годах есть патриотическое направление, идеологическое, политкультурное, эстетическое, духовное.

— Одна из прошлых тем — «Беларусь является одной из лучших стран для жизни людей». А что вы рассказывали по этой теме? Приводили экономические показатели: зарплаты, пенсии?

— Знаете, в такие экономические вопросы мы не вдавались, не объясняли ребятам, какие у нас пенсии. У нас не хуже ничем, чем в других странах. Это на самом деле так. Мы же живем в Беларуси, мы любим свою страну, правильно? — говорит Антонина Дыро.

— Я правильно понимаю, что все темы подаются с позитивной стороны?

— Конечно! А для чего надо показывать отрицательное? Плюс и минус всегда рядышком, это диалектика жизни. Минус может находиться дома, наверное, мама что-то объяснит, а о плюсе надо несколько раз сказать. Что говорить о минусах и заострять на них внимание, если жизнь есть жизнь? Мы стремимся к лучшему и учим детей быть лучшими.

«Мы должны воспитывать гордость за свою страну»

Чтобы детям было интересно обсуждать взрослые темы, «школа активного гражданина» в столичной средней школы № 143 проходит в формате ток-шоу.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Темы своеобразные, но любую мы адаптируем под возрастные особенности детей, приглашаем гостя или эксперта, готовим интересное видео. Во время ток-шоу даем детям свободу, я выхожу из зала, чтобы их не смущать, — рассказывает Татьяна Курило, заместитель директора по воспитательной работе. — Буквально вчера спрашивали у самих детей, кого бы им было интересно послушать, говорят, директора предприятия. Еще предлагали выйти мне на Влада Бумагу, телеведущих, первый, кого вспомнили — Дудинский. Но тот, кто интересен детям, не всегда доступен нам.

По мнению Татьяна Курило, «школа активного гражданина» не похожа на политинформацию, дети могут задавать любые вопросы, поднимать другие темы. Из всех тем в рамках этого проекта больше всего школьникам понравилось обсуждать хоккей. Например, в минской гимназии № 40 не ограничились разговорами про рождественский бал и «Золотую шайбу». Здесь подвели итоги олимпиад, результаты по научно-практическим конференциям, творческим конкурсах.

— «Школа активного гражданина» ведь не просто так называется?

— Конечно, иногда активность в учащихся нужно разбудить. Самому стараться делать какие-то движения для будущего успеха, видеть мотивированных учащихся, которые чего-то достигли. Может, кто-то подумает: «И я же могу! Чем я хуже?». Вот вчера мы рассуждали, почему на бал пришли именно те ребята, — отмечает Светлана Знак, заместитель директора по воспитательной работе минской гимназии № 40.

Помимо этого, по словам Светланы Ивановны, в гимназии обсуждается много других тем: международный день школьных библиотек, заповедники Беларуси, азбука Берегоши, международный день борьбы с наркоманией.

— Школа активного гражданина воспитывает национальное самосознание. Как историк считаю, мы должны воспитывать гордость за свою страну. Может, мы это еще мало говорим, — рассуждает Светлана Знак. — Также обсуждаем последние новости, смотрите, как интересно. Скоро у нас будут II Европейские игры. Это важно. Ведь спорт — это здоровье.

 
 
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В этом учебном году в школах и гимназиях ввели необычный день информирования. Раз в месяц детям предлагают обсудить несколько тем. Например, V Форум регионов...
 
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