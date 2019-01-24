«Темы своеобразные, но мы их адаптируем». Что рассказывают школьникам в единый день информирования

В этом учебном году в школах и гимназиях ввели необычный день информирования — Школа активного гражданина (ШАГ). Раз в месяц детям предлагают обсудить несколько тем. Например, V Форум регионов Беларуси и России, белорусско-российские переговоры в Сочи. А сейчас все обсуждали рождественский бал с президентом и хоккейный турнир «Золотая шайба» . TUT.BY узнал, как реагируют на эти темы дети, и как учителя готовятся к дню информирования.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Речь шла о таких замечательных мероприятиях, как бал во Дворце Независимости, инициируемый президентом и состоявшийся в декабре 2018 года! И Республиканском хоккейном турнире „Золотая шайба“ а также Международном рождественском хоккейном турнире на кубок президента РБ . (…) Мы живем в замечательное время огромного количества возможностей! Главное их не упустить!», — в таких выражениях на сайте минской средней школы № 143 написан отчет о едином дне информирования, который прошел 24 января.

Это мероприятие настолько важное, что теперь на сайтах учебных учреждений есть отдельная рубрика «Школа Активного Гражданина». Национальный образовательный портал публикует темы , которые стоит обсудить детям и учителям. Например, в сентябре обсуждали «Белорусско-российские переговоры в Сочи», в октябре — «V Форум регионов Беларуси и России», в декабре — детское Евровидение-2018. Ко всем темам прикреплен справочный материал государственного информагентства БелТА.

Родители, обсуждая в интернете «школу активного гражданина», говорят, она больше похожа на час идеологии. Например, все заявленные темы на 24 января касались президента: рождественский бал , рождественский хоккейный турнир.

— Дети воспринимают информацию достаточно хорошо и даже с интересом, подключаются к обсуждению. У детей активная позиция, не скажу, что все дети активничают, но есть, — говорит Антонина Дыро, завуч по воспитательной работе минской средней школы № 7.

— Вам не кажется, что все темы идеологические?

— У нас же есть программа идеологического воспитания, почему нет? В программе развития 2015−2020 годах есть патриотическое направление, идеологическое, политкультурное, эстетическое, духовное.

— Одна из прошлых тем — «Беларусь является одной из лучших стран для жизни людей». А что вы рассказывали по этой теме? Приводили экономические показатели: зарплаты, пенсии?

— Знаете, в такие экономические вопросы мы не вдавались, не объясняли ребятам, какие у нас пенсии. У нас не хуже ничем, чем в других странах. Это на самом деле так. Мы же живем в Беларуси, мы любим свою страну, правильно? — говорит Антонина Дыро.

— Я правильно понимаю, что все темы подаются с позитивной стороны?

— Конечно! А для чего надо показывать отрицательное? Плюс и минус всегда рядышком, это диалектика жизни. Минус может находиться дома, наверное, мама что-то объяснит, а о плюсе надо несколько раз сказать. Что говорить о минусах и заострять на них внимание, если жизнь есть жизнь? Мы стремимся к лучшему и учим детей быть лучшими.

«Мы должны воспитывать гордость за свою страну»

Чтобы детям было интересно обсуждать взрослые темы, «школа активного гражданина» в столичной средней школы № 143 проходит в формате ток-шоу.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Темы своеобразные, но любую мы адаптируем под возрастные особенности детей, приглашаем гостя или эксперта, готовим интересное видео. Во время ток-шоу даем детям свободу, я выхожу из зала, чтобы их не смущать, — рассказывает Татьяна Курило, заместитель директора по воспитательной работе. — Буквально вчера спрашивали у самих детей, кого бы им было интересно послушать, говорят, директора предприятия. Еще предлагали выйти мне на Влада Бумагу, телеведущих, первый, кого вспомнили — Дудинский. Но тот, кто интересен детям, не всегда доступен нам.

По мнению Татьяна Курило, «школа активного гражданина» не похожа на политинформацию, дети могут задавать любые вопросы, поднимать другие темы. Из всех тем в рамках этого проекта больше всего школьникам понравилось обсуждать хоккей. Например, в минской гимназии № 40 не ограничились разговорами про рождественский бал и «Золотую шайбу». Здесь подвели итоги олимпиад, результаты по научно-практическим конференциям, творческим конкурсах.

— «Школа активного гражданина» ведь не просто так называется?

— Конечно, иногда активность в учащихся нужно разбудить. Самому стараться делать какие-то движения для будущего успеха, видеть мотивированных учащихся, которые чего-то достигли. Может, кто-то подумает: «И я же могу! Чем я хуже?». Вот вчера мы рассуждали, почему на бал пришли именно те ребята, — отмечает Светлана Знак, заместитель директора по воспитательной работе минской гимназии № 40.

Помимо этого, по словам Светланы Ивановны, в гимназии обсуждается много других тем: международный день школьных библиотек, заповедники Беларуси, азбука Берегоши, международный день борьбы с наркоманией.

— Школа активного гражданина воспитывает национальное самосознание. Как историк считаю, мы должны воспитывать гордость за свою страну. Может, мы это еще мало говорим, — рассуждает Светлана Знак. — Также обсуждаем последние новости, смотрите, как интересно. Скоро у нас будут II Европейские игры. Это важно. Ведь спорт — это здоровье.