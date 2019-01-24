В гродненской пиццерии прямо по залу бегала крыса

Большую крысу в зале сняли на видео посетители пиццерии, расположенной на ул. Советской в Гродно, сообщает newgrodno.by. Все произошло еще 18 января — крыса просто бегала под столами и стульями.

По словам управляющего пиццерией Виталия, грызуна здесь видят впервые.

— На следующий же день мы пригласили службу дезинфекции для проведения санитарной обработки. Санэпидемстанцией проводятся все плановые проверки. Администрация приносит извинения посетителям и планирует усилить профилактические мероприятия, направленные на обработку помещения.