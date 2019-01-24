|
В гродненской пиццерии прямо по залу бегала крыса
25.01.2019 17:06 — Новости Общества | Tut.by
Большую крысу в зале сняли на видео посетители пиццерии, расположенной на ул. Советской в Гродно,
По словам управляющего пиццерией Виталия, грызуна здесь видят впервые.
— На следующий же день мы пригласили службу дезинфекции для проведения санитарной обработки. Санэпидемстанцией проводятся все плановые проверки. Администрация приносит извинения посетителям и планирует усилить профилактические мероприятия, направленные на обработку помещения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большую крысу в зале сняли на видео посетители пиццерии, расположенной на Советской в Гродно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)