«Ярмарка вакансий» - как возможность быстро найти работу

22 января в районной службе занятости прошла первая в этом году «Ярмарка вакансий», участие в которой приняли наниматели, представляющие торговые объекты в нашем районе; группа продавцов, прошедшая обучение в сморгонском лицее, а также безработные, имеющие другие специальности.





Среди тех, кому сегодня нужны продавцы, - Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества, ТПЧУП «Танак», ООО «БелЛеонТорг». Зарплату от 450 до 700 рублей Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества предлагает продавцам в Кушлянах, Сыроватках, Залесье, Жодишках, в магазинах «Родны кут» (микрорайон Западный) и «Дискаунтер» (ул. Чапаева). Также этой организации нужны водители.

Частное торговое предприятие «Танак» ищет продавца с зарплатой от 450 рублей в универсам «Восточный», в магазин «Журавинка» и в торговый объект по улице Тракторной. Через месяц в ТПЧУП «Танак» будет актуальна вакансия грузчика.

Организация «БелЛеонТорг» сегодня ищет повара в кафе-бар «Династия» (ул. Энергетиков) и трех продавцов в магазин по улице Тракторной. Зарплату своим работникам руководство «Бел­ЛеонТорг» обещает от 450 рублей с ежеквартальными премиями в 300 рублей.

По словам главного специалиста отдела государственной службы занятости Галины Бойко, в этом году планируется организовать курсы среди безработных по специальностям: плотник-бетонщик, каменщик, штукатур-маляр, облицовщик-плиточник, стропальщик, вальщик леса, арматурщик, водитель погрузчика, тракторист кат. А, машинист автомобильного, башенного и козлового кранов; повар; продавец; машинист-кочегар котельной; оператор газовой котельной. Агрегатному заводу и заводу оптического станкостроения требуются токари. По этой специальности также будет вестись набор на обучение. Служба занятости готова переобучить желающих трактористов по кат. B, D, F. В Гродно планируется обучить операторов ЭВМ со знанием 1С-бухгалтерии. Галина Бойко отметила, что в прошлом году четыре человека из нашего района прошли обучение по этой специальности и уже трудоустроены.





Сергей ЮРЕВИЧ.

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