15 юбилейных медалей вручили лучшим коммунистам района

В торжественной обстановке лучшим коммунистам района вручили памятные медали «100 гадоў камуністычнай партыі Беларусі і Беларускай ССР».





В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко прошло торжественное собрание районной организации Коммунистической партии Беларуси, посвященное великой исторической дате – 100-летию создания Коммунистической партии Беларуси и образования Белорусской Советской Социалистической Республики.

Центральной частью мероприятия стало вручение юбилейных медалей и благодарностей от районной организации КПБ. Обращаясь к присутствовавшим, первый секретарь РК КПБ Тамара Кравцова отметила, что именно под руководством Коммунистической партии сформировался экономический фундамент нынешней Беларуси. Развивались промышленность и сельское хозяйство, национальная культура и наука, социальная сфера, народное образование и медицина. Поэтому нынешним коммунистам предстоит продолжить начатое их предшественниками дело и внести свой вклад в развитие и процветание страны.

























Ольга ЧЕРНЯКОВА.

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