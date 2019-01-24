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15 юбилейных медалей вручили лучшим коммунистам района

25.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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В торжественной обстановке лучшим коммунистам района вручили памятные медали «100 гадоў камуністычнай партыі Беларусі і Беларускай ССР».

15 юбилейных медалей вручили лучшим коммунистам района

В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко прошло торжественное собрание районной организации Коммунистической партии Беларуси, посвященное великой исторической дате – 100-летию создания Коммунистической партии Беларуси и образования Белорусской Советской Социалистической Республики.

Центральной частью мероприятия стало вручение юбилейных медалей и благодарностей от районной организации КПБ. Обращаясь к присутствовавшим, первый секретарь РК КПБ Тамара Кравцова отметила, что именно под руководством Коммунистической партии сформировался экономический фундамент нынешней Беларуси. Развивались промышленность и сельское хозяйство, национальная культура и наука, социальная сфера, народное образование и медицина. Поэтому нынешним коммунистам предстоит продолжить начатое их предшественниками дело и внести свой вклад в развитие и процветание страны.

15 юбилейных медалей вручили лучшим коммунистам района
15 юбилейных медалей вручили лучшим коммунистам района
15 юбилейных медалей вручили лучшим коммунистам района
15 юбилейных медалей вручили лучшим коммунистам района
15 юбилейных медалей вручили лучшим коммунистам района
15 юбилейных медалей вручили лучшим коммунистам района
15 юбилейных медалей вручили лучшим коммунистам района
15 юбилейных медалей вручили лучшим коммунистам района
15 юбилейных медалей вручили лучшим коммунистам района
15 юбилейных медалей вручили лучшим коммунистам района
15 юбилейных медалей вручили лучшим коммунистам района

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.

 
 
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В торжественной обстановке лучшим коммунистам района вручили памятные медали «100 гадоў камуністычнай партыі Беларусі і Беларускай ССР». В...
 
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