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Из аэропорта «Могилев» летом начнут летать чартеры в Тунис (и не только)

25.01.2019 17:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Около десятка чартерных рейсов планируют отправить летом 2019 года из аэропорта «Могилев» в Тунис. Первый самолет отправится в первых числах июня, турфирмы уже продают на него билеты, рассказал TUT.BY начальник могилевского аэропорта Владимир Никитин.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Чартеры в Северную Африку из Могилева будут летать каждые 11 дней, уточнил Владимир Никитин. Таким образом, за сезон будет 10 или 11 рейсов по маршруту Могилев — Тунис и обратно на самолетах «Белавии» Boeing 737 на 128, 148 или 189 посадочных мест в зависимости от необходимости.

Летом из аэрпорта «Могилев» продолжат отправлять чартеры в Болгарию, Египет, Турцию. Возможно, одна египетская компания организует регулярные рейсы самостоятельно из Египта в Могилев и обратно — пока ведутся переговоры. Есть планы на отправку рейсов из Могилева в Сочи, сказал Владимир Никитин.

Летать в Турцию из Могилева начали 2 июня 2017 года, в Египет — в октябре 2017-го. Первый чартер в Болгарию отправился 13 июня 2015 года. Ранее «Могилевоблтурист» заявлял о намерении наладить чартерные рейсы в Китай из Могилева и обратно в 2018 году.

Аэропорт «Могилев» в основном занимается аэронавигационным и коммерческим обслуживанием транзитных воздушных судов, пассажиров и обработкой грузов.

 
Теги: Могилев
 
 
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По словам начальника аэропорта Владимира Никитина, турфирмы уже продают билеты на самолеты из могилевского аэропорта.
 
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