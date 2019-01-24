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Из аэропорта «Могилев» летом начнут летать чартеры в Тунис (и не только)
25.01.2019 17:48 — Новости Общества | Tut.by
Около десятка чартерных рейсов планируют отправить летом 2019 года из аэропорта «Могилев» в Тунис. Первый самолет отправится в первых числах июня, турфирмы уже продают на него билеты, рассказал TUT.BY начальник могилевского аэропорта Владимир Никитин.
Чартеры в Северную Африку из Могилева будут летать каждые 11 дней, уточнил Владимир Никитин. Таким образом, за сезон будет 10 или 11 рейсов по маршруту Могилев — Тунис и обратно на самолетах «Белавии» Boeing 737 на 128, 148 или 189 посадочных мест в зависимости от необходимости.
Летом из аэрпорта «Могилев» продолжат отправлять чартеры в Болгарию, Египет, Турцию. Возможно, одна египетская компания организует регулярные рейсы самостоятельно из Египта в Могилев и обратно — пока ведутся переговоры. Есть планы на отправку рейсов из Могилева в Сочи, сказал Владимир Никитин.
Летать в Турцию из Могилева
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По словам начальника аэропорта Владимира Никитина, турфирмы уже продают билеты на самолеты из могилевского аэропорта.
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