Борисовская милиция: подведены итоги служебной деятельности за прошедший год

Участие в мероприятии приняли начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук, начальник штаба УВД полковник милиции Дмитрий Милашевский, председатель Борисовского районного исполнительного комитета Геннадий Денгалев, прокурор Борисовского района старший советник юстиции Алексей Пересунько, начальник Борисовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь подполковник юстиции Николай Афанасьев, председатель суда Борисовского района Юлия Павленко, личный состав Борисовского РУВД.

С отчетным докладом о состоянии правопорядка и основных результатах оперативно-служебной деятельности выступил начальник Борисовского РУВД полковник милиции Денис Линник. Руководитель РУВД подчеркнул, что в прошедшем году особое внимание милиции было ориентировано на принятии исчерпывающих мер по установлению виновных в совершении преступлений, укреплению регистрационно-учетной дисциплины, обеспечению правопорядка при проведении массовых мероприятий.

Обращаясь к руководителям, начальник УВД Минского облисполкома нацелил всех видеть перспективу и конечную цель своей деятельности, в связи с этим необходимо перестраивать и корректировать свое мышление и мышление подчиненных.

С положительной стороны было отмечено улучшение результативности работы по установлению подозреваемых в совершении преступлений по линии уголовного розыска: по всем фактам убийств, причинения тяжких телесных повреждений, изнасилований и разбоев, совершенных в минувшем году, личности подозреваемых были установлены. Были отмечены позитивные тенденция по розыску должников и ответчиков по гражданским делам всех категорий.

По итогу оперативного совещания главный милиционер области поставил конкретные практические задачи личному составу РУВД по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в Борисовском регионе на обозримую перспективу.

В окончании мероприятия отметили лучших, а также вручили погоны первых и очередных специальных званий. В церемонии награждения и вручения приняли участие начальник УВД генерал-майор милиции Александр Ковальчук и начальник Борисовского РУВД полковник милиции Денис Линник.

Яна Коржавина,

официальный представитель Борисовского РУВД