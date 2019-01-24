ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борисовская милиция: подведены итоги служебной деятельности за прошедший год

25.01.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 Участие в мероприятии приняли начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук, начальник штаба УВД полковник милиции Дмитрий Милашевский, председатель Борисовского районного исполнительного комитета Геннадий Денгалев, прокурор Борисовского района старший советник юстиции Алексей Пересунько, начальник Борисовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь подполковник юстиции Николай Афанасьев, председатель суда Борисовского района Юлия Павленко, личный состав Борисовского РУВД.

С отчетным докладом о состоянии правопорядка и основных результатах оперативно-служебной деятельности выступил начальник Борисовского РУВД полковник милиции Денис Линник. Руководитель РУВД подчеркнул, что в прошедшем году особое внимание милиции было ориентировано на принятии исчерпывающих мер по установлению виновных в совершении преступлений, укреплению регистрационно-учетной дисциплины, обеспечению правопорядка при проведении массовых мероприятий.

Обращаясь к руководителям, начальник УВД Минского облисполкома нацелил всех видеть перспективу и конечную цель своей деятельности, в связи с этим необходимо перестраивать и корректировать свое мышление и мышление подчиненных. 

С положительной стороны было отмечено улучшение результативности работы по установлению подозреваемых в совершении преступлений по линии уголовного розыска: по всем фактам убийств, причинения тяжких телесных повреждений, изнасилований и разбоев, совершенных в минувшем году, личности подозреваемых были установлены. Были отмечены позитивные тенденция по розыску должников и ответчиков по гражданским делам всех категорий.

По итогу оперативного совещания главный милиционер области поставил конкретные практические задачи личному составу РУВД по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в Борисовском регионе на обозримую перспективу.

В окончании мероприятия отметили лучших, а также вручили погоны первых и очередных специальных званий. В церемонии награждения и вручения приняли участие начальник УВД генерал-майор милиции Александр Ковальчук и начальник Борисовского РУВД полковник милиции Денис Линник.

Яна Коржавина,

официальный представитель Борисовского РУВД

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 января в Борисовском РУВД состоялось оперативное совещание по подведению итогов за 2018 год.
 
Новости дня
Новости общества
 
В гродненской пиццерии прямо по залу бегала крыса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика