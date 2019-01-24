Сотрудники борисовской милиции провели встречу с учащимися Борисовского государственного политехнического колледжа

В мероприятии традиционно приняли участие заместитель начальника Борисовского РУВД по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Андрей Шутко и старший инспектор группы кадров Борисовского РУВД майор милиции Игорь Альшевский.

Как отметили правоохранители, будущий сотрудник милиции должен обладать исключительными качествами, быть дисциплинированным, с четкой гражданской позицией и физически развитым.

Майор милиции Игорь Альшевский более подробно довел информацию о правилах приема на службу в органы внутренних дел, требованиях, предъявляемых к кандидатам, условиях и сроках прохождения первоначальной подготовки, социальных льготах, денежном довольствии сотрудников и возможности поступления и повышения своего профессионального уровня в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. В завершении своего выступления сотрудник кадрового аппарата раздал присутствующим агитационные буклеты с контактными телефонами.

Ребята поблагодарили правоохранителей за интересную встречу, некоторые пообещали серьёзно подумать о продолжении службы в рядах органов внутренних дел.

Подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.

Яна Коржавина,

официальный представитель Борисовского РУВД