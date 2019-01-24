В Беларуси в 2018 году разработано 280 новых методов оказания медпомощи

Из них 261 направлен на выполнение диагностики, лечения, профилактики заболеваний, медицинской реабилитации пациентов, 18 - на обеспечение санитарно-гигиенического и эпидемиологического благополучия населения и 1 - на методологическое обеспечение скрининговых программ. До утверждения Минздравом эти методы прошли апробацию, которая подтвердила их медицинскую и экономическую эффективность, социальную значимость", - сказал Василий Филонюк. По его словам, медицинская наука направлена в первую очередь на решение прикладных задач. В их числе не только внедрение новых методов оказания медпомощи, но и разработка лекарственных средств и фармсубстанций, диагностических наборов и медицинских изделий. "Наука таким образом призвана решить задачу приобретения независимости от иностранных производителей и обеспечения лекарственной безопасности страны, а также привлечения пациентов из-за рубежа", - отметил представитель Минздрава.-

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-v-2018-godu-razrabotano-280-novyh-metodov-okazanija-medpomoschi-333923-2019/



