Прием у министра труда: соцпенсии, помощь с работой и жильем, условия труда осужденных

На приеме Елена Кузьмина, Лариса Жигарь, Анна Скачек, Алла Берналь

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увеличение социальной пенсии, помощь в решении жилищного вопроса инвалиду, содействие в трудоустройстве, условия труда и страхование отбывающих наказание в колониях - с такими вопросами обращались на прием к министру труда и социальной защиты Ирине Костевич сегодня в Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к министру записались более десятка человек, каждый из которых жаловался на непростую жизненную ситуацию. Первым обратился инвалид второй группы, химик-технолог по образованию, который получает социальную пенсию в сумме Br208 (за свою жизнь он успел наработать страховой стаж только 7 лет, а сейчас не может трудиться, поскольку группа инвалидности нерабочая). Мужчина считает, что эта сумма слишком маленькая, поэтому он обратился с предложением пересмотреть подходы к расчету бюджета прожиточного минимума, от которого зависит размер социальной пенсии: по мнению заявителя, ежемесячные потребности человека должны обеспечиваться большей суммой. Министр пояснила, что малая сумма объясняется тем, что мужчина не выработал необходимый для трудовой пенсии стаж, при этом был занят, по всей видимости, нелегально. "Пенсионная система у нас солидарная. Все, что платит государство пенсионерам, - это ресурсы, которые формируют занятые в экономике, уплачивая налоги и взносы в ФСЗН. Это распределительная система. А то, что некоторые в молодости работали нелегально, сегодня не позволяет сформировать ресурс, чтобы выплачивать социальную пенсию в больших размерах. Поэтому мы сейчас и работаем с такими гражданами, которые были занятыми нелегально, как вы в молодости", - сказала Ирина Костевич.

За помощью обратился 51-летний минчанин, который, отработав 25 лет в организации, в декабре 2017 года был уволен и с тех пор находится в поиске. Министр взяла его ситуацию на контроль, пообещав оказать содействие.

В ситуации гомельчанина, бывшего ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который имеет вторую группу (нерабочую) инвалидности, низкий доход и потому вынужден уже много лет жить с семьей в общежитии, для начала необходимо внимательно разобраться. Ирина Костевич дала поручение выяснить, какие льготы положены мужчине.

Труд, медицинское обслуживание, заработная плата и страхование отбывающих наказание в колониях - темы, которые волнуют матерей осужденных. Ирина Костевич пообещала детально изучить ситуацию, поднятые вопросы и дать ответ на них.

По отдельным вопросам Ирина Костевич обещала передать просьбы и обращения граждан по компетенции, но все равно выслушала проблемы каждого. Как показывает практика, заключила министр, зачастую людям просто нужно выговориться.-0-

Фото Рамиля Насибулина