Лукашенко о здравоохранении: прощения врачам не будет

«Это не дело, когда на святом деле люди набивают карманы, закупая неизвестно как лекарственные препараты, увеличивая на четверть или на треть их стоимость. И медицинское оборудование», - сказал Александр Лукашенко на встрече с белорусскими учеными.

25 января во Дворце Независимости прошло торжественное вручение дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

После церемонии президент пообщался с учеными. Председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак рассказала о своих достижениях.

При этом Лукашенко спросил, в курсе ли она, что происходит в Минздраве.

«Вы не только ученый, но и большой начальник. Что происходит в Минздраве? Вы в курсе дела? Сколько пересажали начальников и так называемых продвинутых, талантливых организаторов, главных врачей я имею в виду, ортопедов и прочих», - поинтересовался глава государства.

Людмила Макарина-Кибак в ответ сказала, что в курсе этих событий, и выразила уверенность, что подобного в отрасли не повторится. По ее словам, уже пересмотрены подходы к закупке оборудования, поведению врачей.

«Вы прежде всего комиссию свою поверните в Парламенте именно на это направление. Нам это очень важно. Это не дело, когда на святом деле люди набивают карманы, закупая неизвестно как лекарственные препараты, увеличивая на четверть или на треть их стоимость. И медицинское оборудование. Вы знаете, о чем идет речь, да и все наше общество знает. Прощения врачам здесь не будет. Забудьте о своей корпоративности. Я не тот Президент, который будет кланяться вам потому, что вы врачи, и закрывать глаза на те безобразия, которые творятся в здравоохранении», - подчеркнул Лукашенко.

Узнав, что Людмила Макарина-Кибак получила ученую степень за разработку эффективной технологии оказания медпомощи пациентам с хроническим гнойным средним отитом, президент пошутил по поводу исследования начальников на тугоухость.

«Хорошо. Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи. Поэтому это очень важная сфера для нас начальников», - сказал глава государства.