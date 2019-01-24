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"Аэрофлот" отменил вечерние рейсы 26 января между Москвой и Минском

25.01.2019 19:20 — Новости Общества | БелТА  
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25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" отменила вечерние рейсы 26 января между Москвой и Минском. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево, сообщает БЕЛТА.

В частности, перевозчик отменил рейс SU1832, который должен был вылететь из Москвы в Минск в 19.05, а также рейс SU1843 вылетом в 17.35 из белорусской столицы в Шереметьево.

По прогнозу метеорологов, 26 и 27 января в Москве будет идти снег, местами сильный, ожидается метель и снежные заносы, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. За выходные местами может выпасть до 20 мм осадков - около половины месячной нормы. На 26 января в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" отменила вечерние рейсы 26 января между Москвой и Минском. Об этом...
 
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