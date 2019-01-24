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Оперетта, день студента или бал православной молодежи. Куда пойти в выходные в Гомеле

25.01.2019 20:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Наконец-то пятница! Предлагаем начать праздновать прямо сейчас! Забыли что ли? Сегодня же День студента!


Еще успеете. Все пабы, бары и клубы сегодня отмечают День студента. Тематические вечеринки, посвященные самому безбашенному молодежному празднику состоятся в ночном клубе «Европа», баре «Квартирник», в RED PAB. Да и в любом другом, скорее всего, тоже.

Бал православной молодежи


А вот завтра мероприятие хоть и для молодежи, но совсем другого направления. В ГЦК состоится зимний бал православной молодежи. Начало в 17.00. И да, наряд, в котором отмечали День студента лучше сменить.

Оперетта


В воскресенье в ГЦК выступят звезды театра московской оперетты. Покажут постановку «Граф Люксембург» на музыку Франца Легара. Начало в 16.00.

 
 
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Наконец-то пятница! Предлагаем начать праздновать прямо сейчас! Забыли что ли? Сегодня же День студента!
 
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