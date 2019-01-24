|
Оперетта, день студента или бал православной молодежи. Куда пойти в выходные в Гомеле
25.01.2019 20:34 — Новости Общества | Tut.by
Наконец-то пятница! Предлагаем начать праздновать прямо сейчас! Забыли что ли? Сегодня же День студента!
Бал православной молодежи
А вот завтра мероприятие хоть и для молодежи, но совсем другого направления. В ГЦК состоится зимний бал православной молодежи. Начало в 17.00. И да, наряд, в котором отмечали День студента лучше сменить.
Оперетта
В воскресенье в ГЦК выступят звезды театра московской оперетты. Покажут постановку «Граф Люксембург» на музыку Франца Легара. Начало в 16.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наконец-то пятница! Предлагаем начать праздновать прямо сейчас! Забыли что ли? Сегодня же День студента!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)