Оперетта, день студента или бал православной молодежи. Куда пойти в выходные в Гомеле

Наконец-то пятница! Предлагаем начать праздновать прямо сейчас! Забыли что ли? Сегодня же День студента!



Еще успеете. Все пабы, бары и клубы сегодня отмечают День студента. Тематические вечеринки, посвященные самому безбашенному молодежному празднику состоятся в ночном клубе «Европа», баре «Квартирник», в RED PAB. Да и в любом другом, скорее всего, тоже.

Бал православной молодежи





А вот завтра мероприятие хоть и для молодежи, но совсем другого направления. В ГЦК состоится зимний бал православной молодежи. Начало в 17.00. И да, наряд, в котором отмечали День студента лучше сменить.

Оперетта





В воскресенье в ГЦК выступят звезды театра московской оперетты. Покажут постановку «Граф Люксембург» на музыку Франца Легара. Начало в 16.00.