Право на риск или грамотный расчет

Сегодня речь пойдет о молодом офицере, старшем лейтенанте Шауро Артеме, командире разведывательно-водолазного взвода 7 Торуньского орденов Александра Невского и красной звезды инженерного полка.

Молодость - это светлая беззаботная пора, когда не думаешь о серьезных вещах и живешь сегодняшним днем. Но так случается не со всеми. У некоторых взрослое и осознанное отношение к жизни и к своему делу проявляется с раннего детства. Таким человеком является мой сегодняшний собеседник, которому едва исполнилось 26 лет, а он уже может поделиться внушительным опытом в одном из опаснейших военных профессий – разминирование взрывоопасных предметов.

Более 3 лет старший лейтенант Артем Шауро исполняет обязанности командира одной из нештатных подвижных групп разминирования 7 инженерного полка. Под его руководством в период с января 2016 года по декабрь 2018 года группа занималась очисткой территории Республики Беларусь от взрывоопасных предметов. При его непосредственном участии на территории Минской и Витебской областей было обнаружено и обезврежено более 22000 снарядов, мин и других взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны.

Первое, что меня заинтересовало, это каким образом человек, освоивший специальность «Управление подразделений инженерных войск», из всего многообразия инженерных направлений, выбрал именно подрывы?

- Я – потомственный военный. Еще в 8 классе решил, с чем свяжу свою жизнь. Только тогда еще не знал, какое направление выбрать. Родители поддержали, хотя изначально не верили в серьезность намерений – 14 лет, все таки.

Потом были долгие месяцы поисков, размышлений. Ближе к окончанию школы понял, его жизнь должна быть связана с чем-то очень серьезным и ответственным. К тому моменту Артем почувствовал тягу к рискованным видам спорта. Причем его интересовал не просто риск, а именно тонкий расчет возможных сложных моментов. Жизнь привела его к парашютному спорту. Уже тогда Артем выделился серьезным и вдумчивым подходом к каждому прыжку. Однако, насладиться в полной мере парашютным спортом не получилось, нужно было продолжать учебу и Артем поступил в БНТУ на Военно-технический факультет.

- Во время распределения у меня был шанс остаться в Минске, но услышав название должности «командир разведывательно-водолазного взвода» 7 инженерного полка, я сразу понял – это мое. Служба обещала быть увлекательной, интересной, «живой». Я очень рад, что все так и получилось.

Так лейтенант Артем Шауро стал командиром разведывательно-водолазного взвода 7 Торуньского орденов Александра Невского и Красной звезды инженерного полка в Борисове. Затем было обучение групп разминирования на сборах, по окончанию которых, возглавил группу разминирования 7 инженерного полка.

Пришло время применять полученные знания и в апреле 2017 года в агрогородке Игрушка Крупского района Минской области в 30-ти метрах от жилых домов в поле была обнаружена окончательно снаряжённая минометная мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной Войны. Поле находилось в сельскохозяйственном использовании и обрабатывалось сельхозтехникой, поэтому мина подвергалась различным внешним механическим воздействиям, что могло в любой момент привести к ее самопроизвольному подрыву. Из-за непосредственной близости жилых домов, офицер принял решение на извлечение мины и уничтожения ее на значительном удалении от жилого массива. В условиях высокой вероятности подрыва боеприпаса, рискуя собственной жизнью, благодаря высокому уровню профессиональной подготовки, наличию должного опыта, мужеству и отваге старшего лейтенанта Шауро А.Ю. взрывоопасный предмет был успешно обезврежен, не подвергнув опасности жизнедеятельность населения.

- Я чувствую себя на своем месте. Теперь я понимаю, что значит, когда тебе нравится то, что ты делаешь, когда хочется совершенствоваться в своем деле, когда получаешь удовольствие от результатов.

Пока я общалась со старшим лейтенантом Артемом Шауро, меня не покидало ощущение размеренности и покоя, которым от него веет. Да, его коллеги так про него и говорят: он очень спокоен, внимателен, вдумчив. Артем прекрасно осознает те риски, с которыми имеет дело. По его словам, хороший подрывник должен обладать такими качествами, как уверенность в себе, знания, здравый страх, выдержка. Когда я спрашивала, боится ли он, Артем честно сказал:

- Конечно боюсь. Со мной люди! Они чьи-то дети, они молоды, я несу ответственность за них. А еще после нас по тому району, который мы очищали, пойдут люди, о качестве выполняемой мной работы тоже нужно думать.

В период с июня по ноябрь 2018 года вблизи агрогородка Крулевщина Докшицкого района Витебской области силами сводного отряда разминирования полка в составе 5 человек под руководством старшего лейтенанта Шауро А.Ю. проводилась сплошная очистка местности от взрывоопасных предметов, в результате которой, было обнаружено и обезврежено более 14446 снарядов времен Великой Отечественной войны. Лично старшим лейтенантом Шауро А.Ю. было обезврежено около 7300 взрывоопасных предметов. Артиллерийские снаряды калибра 280 мм, 203 мм и 152 мм были обнаружены на заболоченном участке местности на глубине более 1 м, что сильно затрудняло определение степени их опасности и извлечение. Вес отдельных снарядов достигал 200 кг. Некоторые снаряды были найдены в лесах и полях вблизи населенного пункта. Обнаруженные боеприпасы представляли реальную угрозу жизни и здоровью мирных жителей агрогородка, при взрыве которых от осколков и ударной волны могли бы пострадать мирные жители.

Со слов местных жителей до 1941 здесь находился склад боеприпасов, который насчитывал несколько эшелонов. При отступлении советских войск, склад был взорван, а снаряды разлетелись по различным местам. В связи с тем, что данные снаряды были подвержены огню и ударам был увеличен риск для жизни и для самих членов сводного отряда разминирования, в том числе и для старшего лейтенанта Шауро А.Ю., но это не стало преградой для офицера. В таких сложнейших условиях, мужественно и отважно, благодаря высокому уровню профессиональной подготовки, с риском для собственной жизни, старшим лейтенантом Шауро А.Ю. боеприпасы были успешно обезврежены и уничтожены.

В 2018 году офицер прошел обучение в противоминном центре Российской Федерации по специальности: «Противодействия самодельным подрывным устройствам», награжден нагрудными знаками «За разминирование» I и II степеней.

- Я постоянно учусь, практически все время обдумываю, прокручиваю в голове все возможные риски, чтобы совершенствоваться в своем деле, чтобы стать профессиональнее. Хотя, мне кажется, что слишком уверенным тут быть нельзя. Излишняя уверенность – расслабляет. А это уже опасно. Поэтому в момент подготовки к подрыву я тщательно себя перепроверяю, стараюсь отключать свои мысли от всего лишнего в этот момент, не реагирую на внешние раздражители. Полагаю, что именно эта моя способность и позволяет мне успешно производить уничтожение взрывоопасных предметов.

В конце мы поговорили о семье и планах на будущее.

- Для меня главное – это семья. Родители, жена и маленькая дочка – это те люди, которые всегда рядом. Я очень благодарен им за понимание и ту поддержку, которую они мне дают. Знаю, как волнуется жена, но что бы я не спланировал, чем бы не увлекся – она все понимает. На данный момент я там, где должен быть и занимаюсь тем, о чем мечтал, чего добивался. Пока я хочу лишь совершенствоваться в своем деле.

Всегда интересно общаться с увлеченным человеком. Но я подумала, многие о чем-то мечтают, при этом сетуют на жизнь и судьбу, что ничего не выходит. Старший лейтенант Артем Шауро умеет мечтать правильно. Его мечты – это цели. А целей нужно добиваться упорным трудом. Да, в нем много качеств для хорошего подрывника: спокойствие, выдержка, «здравый страх», как он сам сказал. Но этого было бы не достаточно без конкретных действий, учебы, труда и упорства. Артем ставит себе цель и идет к ней, он знает, чего хочет, он готов жертвовать своим личным временем, он настойчивый. Такие люди всегда добиваются в жизни того, чего хотят. Не жалуются, не ищут виновных в своих неудачах, а берут ответственность за свою судьбу на себя, и идут уверенно к своей цели.