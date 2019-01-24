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Главный принцип в работе отделения режимно-секретной деятельности Борисовского РУВД – качество

25.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Стаж работы Марины Анатольевны в борисовской милиции составляет уже более 37 лет. За долгое время работы она зарекомендовала себя ответственным специалистом и справедливым человеком, которому здесь доверяют. С детства она хотела стать машинисткой, поэтому после школы поступила на соответствующую специальностьв профтехучилище. Получив образование, юная выпускница устроилась машинисткой в Борисовский ГОВД.

В 1996 году ей предложили место заведующей канцелярией – женщина не побоялась ответственной работы и без раздумий согласилась, о чем не жалеет. В функциональные обязанности Марины Анатольевны входит контроль за общим делопроизводством, учет издаваемых и поступающих нормативных документов, работа с обращениями граждан. Она руководит коллективом из пяти сотрудников.

- Я считаю, что главными принципами в нашей служебной деятельности должны быть качество, точность и своевременность, ведь мы работаем с документами. Нужно сказать, что их количество с каждым годом растет. За год в наше отделение поступает около шести тысяч различных документов. Например, увеличивается число штрафов, особенно по линии ГАИ, и соответственно число протоколов, которые мы обрабатываем. Также в последнее время растет объем работы в сфере регистра населения. Довольно часто в законодательство вносятся изменения и дополнения, и мы постоянно следим за этим, чтобы в каждой ситуации принять правильное решение. Такой труд требует внимания и усидчивости, и я хочу сказать, что в моем отделении работают хорошо подготовленные специалисты.

Добросовестный труд Марины Анатольевны отмечен многими благодарностями. Однако полученная награда «Лучшее подразделение» для нее особенная, ведь эта награда – благодарность за труд всего коллектива. Ни для кого не секрет, что от сплоченности всех работников зависит результат, а наладить работу команды- всецело задача руководителя. Как считает начальник ОРСД, нет достойнее и почетнее миссии, чем трудиться и делать любимую работу, вкладывая в нее свою любовь и старание. И такой девиз в работе присущ каждому канцелярскому работнику управления.

Яна Коржавина,

официальный представитель Борисовского РУВД

 
 
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