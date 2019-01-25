26 января прямую линию проведет заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев

☎ В субботу, 26 января, состоится прямая телефонная линия с заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками генерал-майором Юрием Хаджимуратовичем Караевым.

Вопросы о перспективах развития внутренних войск, специфике выполняемых ими служебно-боевых задач, порядке призыва на срочную службу и службу по контракту, об обучении на факультете внутренних войск УО «Военная академия Республики Беларусь», а также проблемные вопросы, возникающие во время службы, можно задать с 09:00 до 12:00 по телефонам: (8-017) 223-84-28, (8-017) 223-76-64.

Источник: «Гродзенская праўда»