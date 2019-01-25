В выходные белорусов ожидает снег, на дорогах местами гололедица

☃ Морозы в Беларуси в предстоящие выходные начнут ослабевать, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





«На текущей неделе обширный антициклон, раскинувшийся над Россией, распространил влияние и на погоду в Беларуси, установилась малооблачная и морозная погода с температурным фоном в основном на 2-5 градусов ниже климатической нормы. В выходные дни под влиянием фронтальных разделов морозы начнут ослабевать, и в начале следующей недели температурный режим вернется в рамки климатической нормы», — отметили в Белгидромете.

☃ В субботу, 26 января, фронтальные разделы, смещающиеся с Балканского полуострова, обусловят по республике снег, ночью — со слабой метелью. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах 6 градусов мороза по юго-западу страны до 14 градусов по северо-востоку, днем будет 4-11 градусов мороза.

☃ В воскресенье, 27 января, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью по республике составит в основном 7-14 градусов мороза, при прояснениях воздух охладится до минус 15-17, днем ожидается 4-11 градусов мороза, местами минус 12-13 градусов .

☃ В понедельник, 28 января, ночью погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние очередной системы фронтальных разделов, смещающихся с юго-запада Европы. Ночью местами по стране, а днем на большей части территории пройдет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов мороза, при прояснениях столбики термометров опустятся до минус 15-18 градусов, днем будет 2-8 градусов мороза. По юго-западу страны будет теплее: ночью – 3-5 градусов мороза, днем около нуля.

☃ Во вторник, 29 января, на большей части территории республики ожидаются осадки (снег, мокрый снег, по югу страны с дождем). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 0- минус 7 градусов, по северо-востоку — 8 — 10 градусов мороза, днем — минус 4 — плюс 2 градуса.

Источник: БелТА