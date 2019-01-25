Снова «Разжевано», Лукашенко идет к ЛОРу, Тима Белорусских и трагедия мигрантов - все за вчера

резидент

, вручив

дипломы доктора наук и аттестаты профессора,

— директору РНПЦ оториноларингологии Людмиле Макариной-Кибак. «

Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи. Поэтому это очень важная сфера для нас,

начальников».

Кстати, вчера стало известно о том, что один из фигурантов

масштабного «дела медиков»

, бывший директор РНПЦ травматологии и ортопедии