Снова «Разжевано», Лукашенко идет к ЛОРу, Тима Белорусских и трагедия мигрантов - все за вчера

Выходные обещают радовать нас погодой: снега будет больше, а морозы — слабее. Айда все на улицу, на горки, за город, в лес (рассказать, где можно подешевле заправить машину?)! Но только не перегуляйте, иначе можно заболеть — ОРВИ, бронхиты, пневмонии и вот это вот всё. Кстати, вот здесь пульмонолог объяснит, при каком кашле нужно насторожиться — и срочно бежать к врачу, а также можно ли сделать прививку от воспаления легких.
Не пропустили новый выпуск нашего проекта «Разжевано»? Вот здесь наш Артем Шрайбман за три минуты объяснит, во что вечно упиралась и снова упрется интеграция Беларуси и России. Он уверен, что стороны тогда не смогли — и сейчас не смогут договориться об одновременно равноправной и глубокой интеграции.
В Беларуси с 1 февраля вырастет бюджет прожиточного минимума — вот насколько. Вслед за ним, напоминаем, растут и единовременные пособия при рождении детей.
Лукашенко вчера высказался по «делу медиков»: я, говорит, не тот президент, который будет кланяться вам потому, что вы врачи, и закрывать глаза на те безобразия, которые творятся в здравоохранении. «Это не дело, когда на святом деле люди набивают карманы, закупая неизвестно как лекарственные препараты, увеличивая на четверть или на треть их стоимость. И медицинское оборудование. Вы знаете, о чем идет речь, да и все наше общество знает. Прощения врачам здесь не будет. Забудьте о своей корпоративности». А еще президент, вручивдипломы доктора наук и аттестаты профессора,записался на прием к ЛОРу— директору РНПЦ оториноларингологии Людмиле Макариной-Кибак. «Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи. Поэтому это очень важная сфера для нас,начальников».Кстати, вчера стало известно о том, что один из фигурантовмасштабного «дела медиков», бывший директор РНПЦ травматологии и ортопедииАлександр Белецкий, вышел из СИЗО КГБ. В пятницу же с последним словом в суде выступил главврач центра бальнеолечения на Макаенка — его тоже судят за взятку.
Странная история. В Казахстане белоруса Минске начали изучать дело">приговорили к 17 годам за сделки с нефтью — мол, незаконно продавал нефть в Кыргызстан под видом смеси нефтепродуктов. В суде адвокаты доказывали, что в природе не существует такой «нефти», которую экспортировали в Кыргызстан, — в которой присутствуют легкие и одновременно тяжелые фракции, но отсутствует средняя фракция в виде легкого газойля и керосина. Родственники белоруса направили обращения в МИД Беларуси, белорусское посольство, Администрацию президента Беларуси. Недавно им ответили, что наша Генпрокуратура будет изучать это дело.
Вы же помните, что в Венесуэленеспокойно? Вчера наш президент поговорил с Мадуро: заявил, что мы «категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства», и заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны. А сегодня стало известно, что Мадуро хотел забрать из Банка Англии часть золотого запаса Венесуэлы — но ему не отдали.
Еще полгода назад 19-летний минский парень Тима Морозов жил обычной жизнью. Дом, семья, работа официанта в кафе «Гараж», в перерывах между — ручка и листок с набросками текстов. Зависая на студии и пытаясь придумать что-то, он сочиняет «Мокрые кроссы» — трек, который совсем скоро перевернет его жизнь… Поняли, о ком мы?! Поговорили со звездой о жизни на 1 рубль в день, внезапной славе и семье.
В этом учебном году в школах и гимназиях ввели необычный день информирования — Школа активного гражданина (ШАГ). Раз в месяц детям предлагают обсудить несколько тем — увы, пока не творчество Тимы Белорусских. Например, несомненно, более интересные подросткам Форум регионов Беларуси и России, белорусско-российские переговоры в Сочи, хоккейный турнир «Золотая шайба»… Решили узнать, как реагируют на эти темы дети.
Вчера было 40 дней, как в кошмарном ДТП под Толочином погибли 27-летний вратарь ФК «Витебск» Андрей Щербаков, его 25-летняя жена Анна и 6-летний сын Артем. Мы навестили родных футболиста — с ними остался единственный выживший в аварии 3-летний Глеб, — и узнали, как идет расследование обстоятельств аварии, как теперь живет семья и что родные увидели на видеорегистраторе разбившегося автомобиля.
А вот история о том, как двоим мигрантам грозила высылка из Беларуси — и один решил бороться за семью, а второй не выдержал и покончил с собой, оставив жену и 6-х детей. Что натворили эти иностранцы, которые много лет жили в нашей стране по виду на жительство? Несколько раз появились нетрезвыми — один на улице, другой на работе. «Если бы закон так же сурово, как к иностранцам, относился и к белорусам, то за такое правонарушение, как появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, можно было выслать половину страны, особенно в пятницу вечером», — говорят юристы.
В очередном выпуске «Замечательных домов белорусов» мы собрали замки белорусов. Да-да, именно те воплощенные в красном кирпиче мечты повзрослевших мальчиков, воспитанных на сказках о рыцарях и заработавших первые большие деньги, о крепости с башнями. Вот как они выглядят и как их поддерживают.
Так, что у нас происходит на ЧЕ по фигурному катанию в Минске? В женских соревнованиях все, конечно, ожидали золота Загитовой — но олимпийская чемпионка упала и отдала победу другой россиянке.
Защитник хоккейного «Динамо» Кирилл Готовец окончил частную школу Шаттак Сент-Мари в США, потом бесплатно отучился в Корнеллском университете из Лиги плюща, где получил диплом экономиста. Не могли не спросить нашего хоккеиста о студенческой жизни в Штатах, вечеринках, как в голливудских фильмах, и стереотипе о тупых спортсменах. «Помню, как смотрел в Беларуси „Король вечеринок“ или „Американский пирог“ и не верил, что все так и происходит в реальности. Уже на месте понял, что в кино показана правда: бочка, из которой наливают алкоголь, Beer Pong — все это существует. По весне мы даже проводили пивные олимпийские игры. Те, кто выходил в „плей-офф“, уже ничего не соображал».
Вчера в Париже начался показ проекта «Дау», который задумывался как байопик о советском физике Льве Ландау, а получился 700-часовым (!) киноперформансом о власти СССР в целом. В фильме много сцен секса и насилия, его сильно ругают — но все говорят. Хотите, вкратце расскажем, что это?
Финансовые новости из мира биткоинов. Среднерыночная цена Bitcoin вчера вновь опустилась ниже $ 3600 — а ведь год назад она торговалась в три (!) раза дороже. Эксперты говорят, снижение цены актива еще не закончилось.
Кстати. Вы бы поддержали экспертов, которые на Всемирном экономическом форуме (!) заявили, что компаниям по всему миру нужно постепенно переходить на четырехдневную рабочую неделю, а зарплату при этом оставить на прежнем уровне? Мы — за! Подумайте об этом и хороших вам выходных! Что, кстати, собираетесь делать? Отмечать День студента? Или Татьянин день? Или финал ЧЕ? Впрочем, это не так уж важно: вот вам наша универсальная подборка идей, которая подойдет всем, кто просто готов выбраться из-под одеяла и провести выходные полезно, активно и на зависть соседям. Например,