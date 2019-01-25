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Более тысячи брестчан подписались под обращением к властям против «Табакерок» около школ и больниц

26.01.2019 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Более тысячи брестчан подписались под обращением против размещения торговых павильонов «Табакерка» в непосредственной близости от школ, учреждений здравоохранения, культуры и спорта. Сбор подписей под электронной петицией инициировала организация «За свой город».

25 января документ направлен в Брестский горисполком, прокуратуру Бреста и Министерство здравоохранения, сообщил БелаПАН руководитель организации Игорь Масловский.

По его словам, основанием для обращения стали киоски «Табакерки», установленные в Бресте на ряде остановок общественного транспорта, которые находятся в непосредственной близости от школ, учреждений здравоохранения, культуры и спорта.

«В обращении говорится, что подобная практика реализации табачной продукции дискредитирует идею здорового образа жизни и сводит на нет всю работу, направленную на снижение уровня потребления табака. Торговые объекты с названием „Табакерка“ являются даже не скрытой, а прямой рекламой сигарет и других табачных изделий», — заявил Масловский.

Граждане обращают внимание на то, что в соответствии с решением Брестского областного совета депутатов от 10 июня 2016 года № 160 руководителям городских и районных исполнительных комитетов рекомендовано совместно с заинтересованными лицами рассмотреть вопрос о запрещении размещения пунктов, киосков и других объектов по реализации табачных изделий в местах на расстоянии менее 500 метров от зданий (помещений, сооружений) организаций здравоохранения, культуры, образования, спорта.

Подписавшие обращение требуют, чтобы места установки этих торговых павильонов соответствовали данному решению, а также предлагают определить на окраине города два-три места для размещения специализированных торговых объектов по реализации табачных изделий.

 
Теги: Брест
 
 
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Подписанты предлагают определить на окраине города два-три места для размещения специализированных торговых объектов по реализации табачных изделий.
 
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