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Финансы в надежных руках

26.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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7 января 2019 года финансовой системе Республики Беларусь исполнилось 100 лет. Именно в этот день в далеком 1919 году был создан Комиссариат финансов, преобразованный в феврале в Народный комиссариат финансов.

Финансы в надежных руках
Ирина Лашковенко, Ирина Жукова, Светлана Прокопенко, Надежда Андрейковец, Наталья Прищепова, Валентина Сильченко, Елена Мартюченко, Светлана Пушкина, Людмила Машкова (слева направо)

Пройдя долгий, нелегкий путь становления и развития, главное финансовое ведомство республики и его территориальные органы на местах сегодня слаженно выполняют задачи по обеспечению бюджета страны и территорий денежными ресурсами, рациональному использованию государственных средств. На всех этапах исторического развития финансовой системы решающая роль принадлежала именно финансистам.
Финансовый отдел райисполкома много лет неизменно делает важную для района работу: управляет денежными потоками, связывающими все сферы хозяйственной деятельности на Будакошелевщине. Вот уже 11 лет женский коллектив отдела возглавляет Наталья Прищепова – профессионал, беззаветно преданный своему делу, посвятивший ему более 26 лет жизни.
– Сегодня в финансовом отделе трудятся 8 специалистов, – поясняет Наталья Григорьевна, – Работа с финансами требует определенных черт характера, которые в полной мере присущи нашим сотрудникам: честность и порядочность, готовность пренебречь личным временем ради общего дела. На хрупких женских плечах сотрудниц отдела лежит большая ответственность за весь бюджет района, которую они, к слову, успешно и с честью несут. Хотелось бы отдельно сказать о каждой из них.
Так, мой заместитель Елена Мартюченко отвечает за осуществление государственной политики в сфере финансов, целевое и эффективное использование государственной казны. Главная задача главного бухгалтера Валентины Сильченко – формирование полной и достоверной отчетности об исполнении бюджета района. Надежда Андрейковец отвечает за финансирование самых крупных отраслей бюджетной сферы: образование и культуру, а также физическую культуру и органы аппарата управления. Светлана Пушкина курирует здравоохранение, социальную политику и исполнение бюджетов сельсоветов. Светлана Прокопенко организует формирование доходов консолидированного бюджета района и обеспечивает бюджетное финансирование предприятий агропромышленного комплекса, автомобильного транспорта и по обеспечению населения топливом. Ирина Лашковенко обеспечивает бюджетное финансирование предприятий жилищно-коммунального хозяйства, кинозрелищного и бюджетных учреждений сельскохозяйственной отрасли. Ирина Жукова учитывает доходы и расходы консолидированного бюджета района, распределяет поступившие доходы между видами бюджетов. Людмила Машкова организует работу по исполнению исполнительных документов о взыскании сумм в доход государства, ведет учет личного состава финансового отдела и делопроизводство.
Все они высококвалифицированные, ответственные специалисты, умеющие предвидеть, планировать, предупреждать любые нарушения еще на стадии подготовки решений. Именно от их работы во многом зависят развитие и стабильность финансовой системы района. Одним словом, государственные финансы в надежных руках.
Об этом свидетельствует и тот факт, что за последнее десятилетие в отделе сменилось только 2 работника. Один из них пришел на замену специалиста, ушедшего на заслуженный отдых, а второй – на смену безвременно ушедшей из жизни Валентины Сучковой, проработавшей в финансовом отделе главным экономистом без малого 10 лет.
Сегодня это можно считать редкостью, но лишь одна запись сделана в трудовой книжке Светланы Пушкиной, которая работает в финансовом отделе более 29 лет, и Ирины Лашковенко – ее стаж насчитывает 28 лет. Одна единственная запись в трудовой Светланы Петоченко, ушедшей на заслуженный отдых после 33-х лет работы в отделе.
Большой вклад в становление и развитие финансовой системы на Будакошелевщине внесли финансисты разных поколений. К сожалению, о довоенном периоде известно немногое. Так, просматривая архив личных дел, удалось узнать, что заведующими райфо в 40-х годах – начале 60-х были: Артеменко (к сожалению, не сохранилось имени этого человека), П.Н. Марченко, Г. Лейкин, А.П. Бобровников, с 1966 по 1984 год – Михаил Павлович Супроненко, с 1984 по 1990 год – Анатолий Дмитриевич Жиляев.
Были среди финансистов и фронтовики. Так, Алексей Устинов воевал на первом Белорусском фронте. Президиумом Верховного Совета СССР он награжден медалями «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». На заслуженный отдых Алексей Иванович ушел в 1981 году, до этого проработав в финансовом отделе 32 года, начиная с 1949-го.
Федор Рыкунов работал в финансовом отделе с 1963 года по 1982-й, вплоть до ухода на заслуженный отдых. Федор Савельевич прошел дорогами Великой Отечественной войны через Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию, Президиумом Верховного Совета СССР был награжден медалью «За победу над Германией», орденом Красной Звезды.
Гордимся мы трудовыми династиями финансистов. Так, с 1943 по 1974 год главным бухгалтером райфо работала Мария Адарченко, передав затем эстафету своей дочери Ларисе Варвашене, стаж которой в должности насчитывает 26 лет. Кстати, в 1967 году Мария Антоновна была награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой работы» Министерства финансов СССР. С 1946 по 1979 год заместителем заведующего –начальником инспекции по бюджету работала Мария Трофимцова, а ее дочь Антонина Кашицкая, которая сейчас находится на заслуженном отдыхе, управляла денежными потоками района 35 лет, причем 18 из них в должности начальника отдела. За годы безупречной работы Мария Прохоровна в 1958 году была удостоена нагрудного знака «Отличник финансовой работы» Министерства финансов СССР, а Антонина Кузьминична – нагрудного знака «Отличник финансовой системы Министерства финансов Респуб-лики Беларусь».
Много лет отдали финансовой системе и другие ныне здравствующие ветераны отрасли: Ирина Курапова, Валентина Новикова, водитель Николай Хомяков. Занимая разные должности, они всегда с достоинством представляли интересы службы.
Мы имеем славное прошлое, а с таким коллективом, который сложился на сегодняшний день, и в будущее смотрим с надеждой. Главное, чтобы была финансовая стабильность, ведь от успешной работы предприятий и организаций зависит наполняемость бюджета, а значит, и материальное благополучие жителей района.
Ирина ПАЛУБЕЦ.
Фото автора.

 
 
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7 января 2019 года финансовой системе Республики Беларусь исполнилось 100 лет. Именно в этот день в далеком 1919 году был создан Комиссариат финансов,...
 
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