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«Ну что, Ольшанка-сити, сделаем ваш район элитным?». Мэр встретился с жителями микрорайона Гродно

26.01.2019 10:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Что планируют построить в ближайшее время в Ольшанке, почему там перестали возводить новое жиле и как по-новому будет идти тепло в квартиры, рассказал мэр Гродно Мечислав Гой во время встречи с жителями одного из молодых гродненских районов. В СШ № 39 в четверг, 24 января, пришло более ста гродненцев, пишет «Вечерний Гродно».


За несколько минут до начала актовый зал был заполнен наполовину. В основном женщинами, мужчин можно было перечислить по пальцам. Мэр осмотрел зал, улыбнулся и отметил этот факт.

Разговор начали с краткой презентации недавно представленного генплана развития Гродно до 2030 года. Как ожидается, он после согласования в министерствах летом этого года отправится на подпись президенту страны.

Почему в Ольшанке приостановили строительство жилья?

Согласно генплану, в ближайшие годы многоквартирная застройка будет наращиваться в Грандичах и на Лидской улице (закончить возведение района планируют за два года). Если говорить об индивидуальном строительстве, то под эти цели отдадут деревню Малую Ольшанку и освоят вторую очередь в Погоранах.


— Для многоквартирных домов будем активно уплотнять площади. Многие территории являются сельхозугодиями, и вывод их из этого статуса занимает много времени и сил. Но ведется разработка проектов детального планирования микрорайона Понемунь, района улицы Дубко и территории бывшей воинской части на Фолюше, — сказал начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Дмитрий Вабищевич.

В Ольшанке жилые дома пока строить не будут. Причина — нехватка инфраструктуры и проблемы с коммуникациями.

— Приостановили строительство жилья намеренно, чтобы подогнать инфраструктуру. За три года планируем покончить со всеми проблемами, но пока они есть с канализацией и отоплением. На объездной построили насосную станцию, которая позволила бесперебойно подавать тепло. После этого я нареканий из Ольшанки не слышал, но станция работает на пределе, — говорит Мечислав Гой.

По его словам, ребром стоит вопрос со способом отопления новых домов. Введут в строй АЭС — и электроэнергия, возможно, станет дешевле. Это позволит рассматривать не только классический вариант с котельной, но и с поквартирным отоплением, когда в каждом доме будут электрокотел и даже электрические батареи. Пока ждут конкретики по тарифам от правительства, добавил мэр.

В сентябре сдадут школу, а потом возьмутся за поликлинику

К 1 сентября 2019 года около 3,5 тысячи учеников придут в новую школу. Как отметил мэр, финансирование стабильное, в стройке никаких сбоев не было. Как только будет сдана школа, строители приступят к новой поликлинике. Она идентична той, что на Вишневце. Рассчитана на 650 посещений в смену. В сентябре проект пройдет экспертизу. Новое медучреждение попало в областной инвестиционный фонд и получит в этом году 370 тысяч рублей.

— Поликлиника в Вишневце зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Тут 30 тысяч населения — поликлиника необходима. Затем начнем проектировать новый детский садик: их нужно шесть, а пока только четыре, — резюмировал Мечислав Гой.

Когда появятся новые магазины и кто испортил детские площадки

Как заметил Мечислав Гой, от горисполкома до школы он доехал за 23 минуты — это говорит о том, что глобальных проблем в районе больше не осталось. Однако у жителей Ольшанки накопилось немало вопросов к председателю горисполкома. Спрашивали, когда откроются новые магазины и кафе. В конце 2019 года еще один супермаркет намерена открыть сеть «Санта». Появится и кафе на 100 мест.

Сетовали на плачевное состояние детских площадок. Житель Ольшанки Андрей сказал, что они потеряли первоначальный вид — резиновое покрытие рассыпалось, баскетбольные корзины сломаны.


— Берем вопрос на активный контроль, будем по мере возможностей чинить, — ответил мэр. — Если затянем, через три года все растащат. Пустыня останется, а остальное — на металлолом. Поэтому соберем председателей ЖСПК. Кроме того, пустующую автостоянку возле леса переделают под детскую площадку — финансирует «Белтелеком».

Появится кладбище для животных?

Многие отмечали, что на улицах Огинского и Короткевича возле пешеходных дорожек вечерами не горит свет. Страшно иной раз идти в темноте. Жалобы в горсвет и другие структуры не приносят эффекта.

В ответ на это мэр достал свой телефон и набрал 115 — единый номер для взаимодействия с ЖКХ. После того как проблема освещения была передана диспетчеру, ответил, что перенаправит вопрос в горсвет.


— Вскоре там будет круглосуточно работать восемь диспетчеров. Работу ЖЭСа мы в этом плане исключаем. Заявка будет активна ровно до тех пор, пока ее не решат. А то, знаете, в ЖЭСах вопрос могут где-то придержать и вовсе не выполнить. Так что с 1 февраля единая служба заработает еще лучше, — пообещал мэр.

Немало споров возникло по поводу площадок для выгула домашних питомцев. С одной стороны, существующих мало — собаки «успевают» задолго до площадки, а с другой — огороженные прямоугольники уже не подходят для выгула: забор, говорят, дырявый и там не убрано. Мэр заверил, что скоро построят третью площадку. Кроме этого будет решаться проблема с местом для захоронения питомцев — скорее всего, будет отведён специальный участок.

— Ну что, Ольшанка-сити, сделаем ваш район элитным? Лично я этого очень хочу, — сказал в конце встречи мэр, на что зал отреагировал долгими аплодисментами.

 
Теги: Гродно
 
 
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Что планируют построить в ближайшее время в Ольшанке, почему там перестали возводить новое жиле и как по-новому будет идти тепло в квартиры, рассказал мэр Гродно...
 
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