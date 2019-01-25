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В БГУ объяснили причины возможного падения в популярном рейтинге университетов

26.01.2019 11:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Международный рейтинг Webometrics не будет учитывать публикации крупных международных коллабораций ученых. По данным аналитиков БГУ, это повлияет на место университета в популярном рейтинге, сообщает пресс-служба вуза.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Фундаментальные научные открытия возможны только благодаря совместным усилиям огромных международных коллективов, так называемых проектов меганауки. К сожалению, в Webometrics отсутствует объективная методика оценивания научных публикаций больших коллабораций. Поэтому редакцией рейтинга принято решение «заморозить» цитирование научных работ для вузов, у которых много ученых из мегапроектов, — говорится в сообщение пресс-службы.

По прогнозам аналитиков БГУ, такое решение приведет к существенному перераспределению мест и снижению позиций десятков международных университетов — участников мегапроектов. В Беларуси, в первую очередь, это коснется БГУ. Ученые белорусского вуза в составе коллабораций CMS и ATLAS причастны к открытию бозона Хиггса и активно участвуют в проектах Большого адронного коллайдера, напоминают в пресс-службе. Но при этом их научные достижения не будут учтены в новом выпуске рейтинга.

Популярный в Беларуси Webometrics рассматривает присутствие вузов в сети Интернет и цитируемость публикаций, регулярно меняет критерии и методики расчета.

При этом, отмечают в пресс-службе, БГУ попадает в самые элитарные рейтинги, оценивающие 5% лучших вузов мира, таких как QS, THE и Шанхайский. Долгосрочная динамика позиции БГУ в этих рейтингах позитивная, университет ранжируется среди 2% лучших вузов мира.

В январе 2018 года в Webometrics Белорусский государственный университет впервые попал в топ-500 и поднялся на 487-ю позицию. Сейчас главный белорусский университет занимает 1116 место. Всего же в мировом вебометрическом рейтинге университетов учитываются данные 27 000 высших учебных заведений мира.

В рейтитнге лучших 1000 университетов мира QS World University Rankings 2018/19 БГУ в этом году занял 354-е место, в рейтинге RUR World University Rankings — 706-е. В ноябре 2018-го университет был впервые включен в престижный предметный рейтинг по «физическим наукам» THE (Physical Sciences Subject Ranking Times Higher Education). Белорусский вуз вошел в группу 601−800 из 963 представленных в нем вузов.

 
 
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Международный рейтинг Webometrics не будет учитывать публикации крупных международных коллабораций ученых. По данным аналитиков БГУ, это повлияет на место...
 
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