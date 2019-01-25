|
Что вы знаете о семейной жизни? Тест по мотивам факультатива, который будут изучать старшеклассники
26.01.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by
В новом учебном году школьники старших классов
Проверьте, что вы знаете о семейной жизни (если верить тому, что написано в книжках).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом учебном году школьники старших классов будут изучать «Основы семейной жизни». Учебника по предмету пока нет, но в помощь учителям предлагают список...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)