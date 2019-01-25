Что вы знаете о семейной жизни? Тест по мотивам факультатива, который будут изучать старшеклассники

В новом учебном году школьники старших классов будут изучать «Основы семейной жизни». Учебника по предмету пока нет, но в помощь учителям предлагают список литературы на 46 пунктов, в том числе изданных в 80-е и 90-е годы прошлого века. Мы составили небольшой тест по двум из них — «Подготовка старшеклассников к семейной жизни» С. Ковалева (1991) и «Подготовка подростков к семейной жизни» А. Сизанова (1993).

Проверьте, что вы знаете о семейной жизни (если верить тому, что написано в книжках).