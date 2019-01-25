«Нам подаяния не нужны. А работа - да». В Могилеве открылась кофейня с бариста-колясочниками

Ровно месяц есть у могилевских колясочников, чтобы понять, сбудется ли их мечта. Ребята хотят открыть полноценную кофейню, где бариста будут работать исключительно люди на колясках. И дело не в пиаре, просто работа нужна. Пока же «Инклюзивный бариста» — это стол с кофемашиной в проходе в торговом центре. Но ведь нужно же с чего-то начинать!

Легко в учении, тяжело сварить первые порции кофе

Проект по обучения инвалидов-колясочников навыками бариста придумал Александр Авдевич — тот самый, из Лиды, который проехал Европу на ручном велосипеде и подарил банку пандус (учреждение потом компенсировало ему всю сумму ).

— Саша однажды выкинул в интернете список городов Беларуси, по которым он проедет с проектом. В списке был Бобруйск, но не было Могилева. Я ему написала: «Эй, что за дела? Почему мимо нас проскакиваешь? Давай сначала Могилев, потом Бобруйск». Он согласился, — смеется Анна Иванова.

Чтобы организовать 3-дневные курсы по обучению колясочников в Могилеве, понадобилось около полугода. А увидев интерес к обучению, Александр предложил на этом не останавливаться.

Все получилось стремительно. Три дня — с 16 по 18 января — могилевчан обучали в кафе «Палермо». Было все: теория кофе, секреты вкусной молочной пенки, лайфхаки. Практику тоже отрабатывали сразу: продавали кофе по символической цене, а вырученные деньги собирали на лечение 2-летней могилевчанки Миланы Романовой.

— В итоге собрали 209 рублей. А в последний день обучения к нам пришли депутаты, бизнесмены. Выпили кофе, заплатили за него и еще купили Милане тонометр, — говорит Анна.





А через 6 дней в торговом центре «Парк Сити» уже открылась кофейня «Инклюзивный бариста». Александр Авдевич быстро договорился с администрацией ТЦ, оборудованием, зерном и всем необходимым обеспечила компания 9BAR. И, говорят ребята, как бы легко и понятно ни было в обучении, в первые дни у них все еще довольно сумбурно. Хотя внешне, для покупателя, все отлично: заказал кофе — оплатил — забрал стаканчик. А вот новоиспеченные бариста нервничают — стараются все сделать идеально, чтобы люди к ним пришли еще не раз.

Продавать кофе, чтобы открыть кофейню

— Почему мы так уцепились за этот проект? Потому что человека с инвалидностью на работу брать особо не хотят, какой бы диплом у него ни был. Сразу говорят: ой, у нас для вас не подходит одно, другое, третье. Но всем же хочется нормально жить, работать, — разводит руками Анна Иванова.

Она, кроме профессиональных занятий танцами на коляске, работает удаленно на площадке объявлений Kufar, потому в кофейне будет «на подхвате». Для Андрея Царенкова быть бариста — единственно возможная сейчас работа за последние 5 лет: столько времени он находится в коляске. Раньше он работал на «Могилевлифтмаше», но получил травму. Пересев в коляску, прошел курсы оператора ПЭВМ, но оказалось, что это не его.

Для Дмитрия Архипенко это вообще первая в жизни работа — все 7 лет после школы он нигде не работал.

— Дима у нас уникум! Дим, расскажи, какая у тебя мотивация, — говорит Анна, видя, что коллега скромничает. — Он же каждый день на коляске спускается и поднимается на 5 этаж хрущевки — по лестнице, без пандуса. Представляете?

На работу, как и на курсы, Дмитрий будет ездить на автобусе. Говорит, что для него это возможность доказать, что «инвалиды — тоже люди». А еще он очень хочет самореализоваться и заработать.





В этом ребята единодушны: пусть столик с кофемашиной на проходе в торговом центре и смотрится не так презентабельно, как хотелось бы, но таким образом они надеются заработать на открытие кофейни — в отдельном павильоне в торговом центре, например. А потом с помощью кофейни заработать на собственные нужды. Дима, например, хочет переехать в квартиру на первом этаже, где будет пандус.

Пройдет ли такая многоходовка, станет известно через месяц. Именно столько времени у ребят есть, чтобы понять рентабельность их бизнеса. Чтобы выходить в ноль, им нужно продавать 40 порций кофе в день. Это не много, но и не мало — с учетом того, что в «Парк Сити» есть и другие заведения, где можно купить этот напиток. Но за первые пару-тройку часов работы продали 20 стаканчиков кофе, гордятся вчерашние ученики.

Главного в «Инклюзивном бариста» пока нет — все равны. Видимо, это отразится и на зарплате, хотя это пока не обсуждали. Говорят, автор идеи и организатор Александр Авдевич не в доле, хотя кофейня и открылась благодаря ему.

«На первом заказе руки тряслись»

Первую порцию кофе варил Дмитрий, для которого это в принципе первое место работы. Говорит, было страшно:

— Не знал, как общаться с людьми, что говорить. Даже немного руки подрагивали. Но валерьянку не пил, нет, — смеется могилевчанин. — Я же не настолько впечатлительный. Но вот пару часов прошли — и уже привык.

Все новоявленные бариста любят кофе. Пьют его дома, разный — кто-то даже растворимый. В кофейне варят 5 видов кофе: эспрессо, американо, капучино, латте, флэт уайт. Зерно — смесь 80% арабики и 20% робусты.





— Мы прошли вводный, начальный курс для бариста. Остальному будем, наверное, учиться сами. Например, латте-арту, — задумывается Андрей Царенков. — Это же нужно будет обязательно уметь, когда полноценную кофейню открывать будем.

— А вы поставьте еще банку с надписью «На открытие кофейни», чтобы желающие могли сдачу в ней оставить. Насобираете быстрее.

— Это милостыня что ли? — тут же морщится Андрей. — Нам подаяния не нужны. А работа — да.



