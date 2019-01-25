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До -19°С при прояснениях ожидается в Беларуси ночью 27 января

26.01.2019 12:36 — Новости Общества | БелТА  
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До -19°С при прояснениях ожидается в Беларуси ночью 27 января

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица прогнозируются в Беларуси 27 января. Ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Местами по республике, ночью во многих районах Гомельской и Могилевской областей пройдет снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северный, по Брестской и Гродненской областям южный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов ниже нуля, при прояснениях 16-19 градусов мороза. Днем будет минус 5 - минус 10, по юго-западу - минус 2 - минус 4.-0-

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Теги: Минск
 
 
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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица прогнозируются в Беларуси 27 января. Ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
 
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