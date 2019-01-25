Портрет безработного в Витебске: мужчина, 40+, разведен

Большинство безработных в Витебске — мужчины. Женщины уже давно уступили лидерство по этому показателю, рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.





Среднестатистический витебский безработный — мужчина в возрасте чуть за 40 лет, разведенный, со средним специальным образованием, длительное время не работающий.

По словам специалистов управления, при желании найти работу можно. В областном центре в конце 2018 года было более 1800 свободных рабочих мест.

Для того чтобы повысить востребованность на рынке труда, служба занятости предлагает возможность обучения и переподготовки. Безработные могут освоить более чем 30 профессий и специальностей. Большинство групп формируют под гарантию трудоустройства. Обучение бесплатное, на время учебы выплачивают стипендию.

Например, организованы курсы поваров (срок обучения — 3 месяца), на парикмахера учат 8 месяцев, а профессию продавца можно получить за 2 месяца.