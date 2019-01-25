Конфликт вокруг директора школы в Пинске закончился увольнением руководителя. Он обжаловал решение суда

Директор пинской средней школы № 18 Федор Радион, которого суд признал виновным в нанесении телесных повреждений подростку, уволился из школы, сообщает «Ганцавiцкi час».





Ушел Фёдор Радион с должности 15 января. На вопрос, было ли это увольнение, или его личное решение, бывший директор ответил: «Без комментариев». Он уехал в Москву. «Здесь есть ряд предложений возглавить различные школы и так далее. Мои знания и опыт управления большой школой людям нужны. Тем более, что я окончил Белорусский государственный университет, математик, информатик. Я для Пинска принес первую серебряную медаль международной олимпиады по информатике. Это тоже все котируется. Поэтому я надеюсь, что без работы не останусь. Хотя, конечно, хотел бы приносить пользу Беларуси».

По словам Радиона, предложений работать в Беларуси ему не поступило.

Он говорит, что обжаловал выговор, которую ему дало управление по образованию Пинского горисполкома, — и комиссия по трудовым спорам ее отменила. Бывший директор также обжаловал решение Пинского суда в Брестском областном суде. Но пока апелляция не рассматривалась.

Напомним, в сентябре во дворе школы № 18 Пинска возник конфликт между директором Федором Радионом и двумя мальчиками — Мишей и Денисом. Ученики на скейте и самокате катались на крыльце учебного заведения. Сотрудники школы пытались их прогнать, те попросили позвать директора. Версии о том, что было дальше, расходятся. Родные ребят уверяли: директор вышел, схватил их сыновей, «как нашкодивших котят», и столкнул головами. Близкие руководителя называли столкновение случайным.

Следственный комитет провел проверку, но состава уголовного преступления не нашел. Тогда милиция направила материалы административного дела в суд.

Как сообщало ранее «Медиа-Полесье», Федору Радиону вменялось в вину то, что 11 сентября, находясь в приемной 2-го этажа школы № 18, он рукой хватал за правую руку Тихончук Екатерину и умышленно причинил ей телесные повреждения в виде кровоподтеков на наружной поверхности правого плеча и предплечья. Кроме того, он рукой схватил за шею старшего сына Екатерины Андрея и причинил телесные повреждения в виде кровоподтеков на правой и левой поверхности шеи.

Он также обвинялся в том, что на крыльце школы № 18 ударил головами младшего сына Екатерины Михаила и Дениса Жука, чем умышленно нанес последнему телесные повреждения в виде ссадины на левой скуловой кости (позже выяснилось, что эта ссадина была получена мальчиком во время тренировок с сестрой) и на красной кайме внутренней стороны верхней губы.