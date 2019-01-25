ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конфликт вокруг директора школы в Пинске закончился увольнением руководителя. Он обжаловал решение суда

26.01.2019 12:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Директор пинской средней школы № 18 Федор Радион, которого суд признал виновным в нанесении телесных повреждений подростку, уволился из школы, сообщает «Ганцавiцкi час».


Ушел Фёдор Радион с должности 15 января. На вопрос, было ли это увольнение, или его личное решение, бывший директор ответил: «Без комментариев». Он уехал в Москву. «Здесь есть ряд предложений возглавить различные школы и так далее. Мои знания и опыт управления большой школой людям нужны. Тем более, что я окончил Белорусский государственный университет, математик, информатик. Я для Пинска принес первую серебряную медаль международной олимпиады по информатике. Это тоже все котируется. Поэтому я надеюсь, что без работы не останусь. Хотя, конечно, хотел бы приносить пользу Беларуси».

По словам Радиона, предложений работать в Беларуси ему не поступило.

Он говорит, что обжаловал выговор, которую ему дало управление по образованию Пинского горисполкома, — и комиссия по трудовым спорам ее отменила. Бывший директор также обжаловал решение Пинского суда в Брестском областном суде. Но пока апелляция не рассматривалась.

Напомним, в сентябре во дворе школы № 18 Пинска возник конфликт между директором Федором Радионом и двумя мальчиками — Мишей и Денисом. Ученики на скейте и самокате катались на крыльце учебного заведения. Сотрудники школы пытались их прогнать, те попросили позвать директора. Версии о том, что было дальше, расходятся. Родные ребят уверяли: директор вышел, схватил их сыновей, «как нашкодивших котят», и столкнул головами. Близкие руководителя называли столкновение случайным.

Следственный комитет провел проверку, но состава уголовного преступления не нашел. Тогда милиция направила материалы административного дела в суд.

Как сообщало ранее «Медиа-Полесье», Федору Радиону вменялось в вину то, что 11 сентября, находясь в приемной 2-го этажа школы № 18, он рукой хватал за правую руку Тихончук Екатерину и умышленно причинил ей телесные повреждения в виде кровоподтеков на наружной поверхности правого плеча и предплечья. Кроме того, он рукой схватил за шею старшего сына Екатерины Андрея и причинил телесные повреждения в виде кровоподтеков на правой и левой поверхности шеи.

Он также обвинялся в том, что на крыльце школы № 18 ударил головами младшего сына Екатерины Михаила и Дениса Жука, чем умышленно нанес последнему телесные повреждения в виде ссадины на левой скуловой кости (позже выяснилось, что эта ссадина была получена мальчиком во время тренировок с сестрой) и на красной кайме внутренней стороны верхней губы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор пинской средней школы № 18 Федор Радион, которого суд признал виновным в нанесении телесных повреждений подростку, уволился из школы.
 
Новости дня
Новости общества
 
До -19°С при прояснениях ожидается в Беларуси ночью 27 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика