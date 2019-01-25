Торжественное собрание, посвящённое 100-летию со дня создания БССР, состоялось Пинском городском Доме культуры

1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня создания БССР. Это целая эпоха в истории, которая охватила почти все 20-е столетие и стала основанием для современной белорусской государственности. Эта дата в национальном самоопределении белорусов и установлении Беларуси как самостоятельного государства стала знаковой. В Пинском городском Доме культуры состоялось торжественное собрание, посвященное столь важной дате.



Выступая перед собравшимися в зале, председатель Пинского горисполкома И.Г. Ребковец отметил:

– С БССР связана эпоха национального государственного возрождения белорусского народа, всех сфер жизни белорусского общества. В годы БССР республика достигла многого. Беларусь постепенно сформировалась в нынешних территориальных границах, получили развитие национальная самоидентификация, культура и искусство, образование и наука. Впервые на государственном уровне ввели понятие национальность. В годы БССР строились целые города и поселки, фабрики и заводы, теплоцентрали и электростанции, мосты и дороги, сельхозпредприятия, школы, больницы, стадионы, бассейны. Беларусь преобразовалась в развитую индустриально-аграрную страну. Мы продолжаем те лучшие традиции, которые закладывались на протяжении многих лет, и работаем над тем, чтобы наша страна сохраняла и приумножала накопленные десятилетиями достижения.

БССР существовала 72 года – с 1919 по 1991 год. И за это время республика пережила много разных событий. Каждое из поколений белорусов вписало в историю страны свою страницу. Если у старшего поколения со временем БССР связана молодость, лучшие годы, а поколение 30-летних может сказать: «Я родился в БССР», то для самых юных БССР – это история, которую они не могут помнить, но должны знать и чтить.

В годы существования БССР значительная роль в деятельности государства принадлежала Коммунистической партии.

Первый секретарь Пинского горкома Коммунистической партии Беларуси А.А. Каневский подчеркнул, что за прошедшие годы было немало сложностей и проблем, трагического и героического, побед и поражений. Но все это время жители Советской Белоруссии добросовестно трудились для построения сильного государства и общества социальной справедливости. Тогда работали по принципу: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Многого удалось достичь за годы БССР, были и негативные моменты. Но нужно помнить о своем прошлом, о том лучшем, что создано старшими поколениями, с максимальной эффективностью использовать его на благо народа современной Беларуси. Именно такой позиции придерживается Президент Беларуси А.Г. Лукашенко.

В 1946 году в Пинске началась первая пятилетка. В городе построили ряд предприятий строительной, металлообрабатывающей отрасли, цементный завод, трикотажную фабрику. Активно развивалась социальная сфера. Строились школы и детские сады, училища и техникумы, больницы и поликлиники, диспансеры и санитарные учреждения, библиотеки и музеи. Построены знаковые объекты городской инфраструктуры, такие как ТЭЦ, водоканал, баня, зеленхоз, предприятия автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта. В Пинске бурно развивалась электронная связь, массово введены телефонные и телеграфные станции, радиоузел и первый телевизионный ретранслятор.

В 50-60-е годы в Пинске построили десятки крупных промышленных предприятий: завод искусственных кож, хлебокомбинат, мясокомбинат, комбинат стройматериалов, швейную фабрику, литейно-механический завод, химкомбинат, завод по ремонту моторов сельхозмашин, продкомбинат, комбинат бытового обслуживания и фабрику верхнего трикотажа.

В годы БССР успешно развивалось Пинское деревообрабатывающее объединение, которое впоследствии преобразовалось в ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», набирали обороты недавно построенный комбинат верхнего трикотажа, завод кузнечно-прессовых автоматических линий и литейного оборудования. Пинск строился и развивался. Велось масштабное строительство жилья и объектов народного хозяйства. Появились целые микрорайоны – Северный, Западный, Восточный, Луги. За годы Советской власти город увеличился по площади более чем в два раза. Был создан социально-экономический фундамент Пинска.

Все эти достижения были бы невозможны без самоотверженного труда наших земляков. Десятки тысяч пинчан были награждены правительственными наградами в годы БССР за успехи на трудовом фронте. Многие из них присутствовали в зале городского Дома культуры. Среди них рабочие «Пинскдрева» С.Г. Музыко и В.М. Труш, мастер смены «Пинск-древа» В.В. Савчук, механик «Пинскдрева» В.Я. Наркевич, рабочая спичечной фабрики А.Г. Мелюх, рабочие фанерного завода Л.И. Колошва и А.В. Павловец, водители автобусного парка В.Г. Бойко и А.С. Конончук, директор автобусного парка В.В Шуст, начальник участка телеграфной связи районного узла электросвязи В.П. Кизуб, заместитель начальника отделения почтовой связи С.И. Корж, преподаватель индустриально-педагогического техникума В.Я. Карканица, учитель гимназии № 1 Т.С. Цыплакова и многие другие. Руководители предприятий, где трудились эти люди, и их представители поздравили своих бывших работников со знаменательной датой и вручили им цветы и подарки.

Инна УРБАНОВИЧ.