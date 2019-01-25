Кочанова: нужно встречаться с молодежью и слышать их проблемы

Наталья Кочанова

26 января, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Нужно встречаться с молодежью, чтобы слышать их проблемы. Такое мнение журналистам высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время встречи с учащимися полоцкой гимназии №1 в рамках проекта "ШАГ: школа активного гражднина", на которой она ответила на вопросы старшеклассников и представителей молодежного парламента Полоцка и Полоцкого района, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Натальи Кочановой, ей всегда очень интересно встречаться с молодежью. Присутствуя на линейке 1 сентября 2018 года, она договорилась с учащимися полоцкой гимназии, что приедет к ним и ответит на интересующие вопросы.

"Проект "ШАГ: школа активного гражданина" интересный и знаковый. С молодежью нужно встречаться, слышать их вопросы и проблемы. Сейчас молодые люди развиты не по годам, и такое неформальное, доверительное общение вне зависимости от ранга гостя будет полезно. Главное, чтобы обсуждаемые темы были интересны школьникам, помогали им ощутить ритм жизни страны и, возможно, правильно выбрать свой профессиональный путь", - отметила глава Администрации Президента.

Отвечая на вопрос школьников, как сформировать у молодого человека гражданскую позицию, Наталья Кочанова подчеркнула, что необходимо быть инициативным и делать все от тебя зависящее для улучшения ситуации вокруг, не быть равнодушным к чужим проблемам. "Нужно иметь внутренний стержень, принципы и всегда отстаивать свою жизненную позицию. Кроме того, важно каждый день учиться, знать историю и культуру своей страны, гордиться ей и своей малой родиной", - сказала глава Администрации Президента.

Школьники акцентировали внимание на проблемах в экологии, ведь Полоцкий район - промышленный регион. "Ситуация с выбросами и состоянием экологии регулярно мониторится специалистами, критических проблем в стране нет. Вопросы охраны окружающей среды и экологии находятся на серьезном контроле, и для улучшения ее состояния будет принят ряд мер", - ответила Наталья Кочанова.

Молодые люди также интересовались впечатлениями от республиканского бала во Дворце Независимости, обсудили и работу БРСМ, системы здравоохранения и образования.

Проект "ШАГ: школа активного гражданина" предусматривает организацию в школах единого дня информирования среди старшеклассников с приглашением общественных деятелей, представителей госорганов, депутатов, медийных персон, что предполагает формирование гражданской активности, личностных качеств, необходимых знаний и навыков у учащихся.-0-

Фото Александра Хитрова