Гимназию г. Буда-Кошелево посетили представители Белорусской федерации футбола

В рамках пилотного проекта Ассоциации Белорусской федерации футбола «Мой школьный футбольный клуб» Будакошелевщину посетили начальник отдела массового футбола Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Виталий Крупица и куратор проекта, директор средней школы №12 г. Гомеля Вячеслав Антоненко.

Как рассказал Виталий Крупица, весной 2018 года «Белорусская федерация футбола» совместно с Министерством образования Республики Беларусь запустила комплексный проект «Мой школьный футбольный клуб». Принять в нем участие было предложено всем желающим школам Беларуси. В итоге в первом сезоне проекта поступило более 200 заявок, отобрано было 16 школ, в том числе и гимназия города Буда-Кошелево. Это те школы, которые хотят развивать футбол на своей базе более активно, а учителя физической культуры по-настоящему увлечены этим массовым видом спорта и «болеют» за общее дело. Педагоги, принявшие участие в проекте, прошли трехдневные обучающие курсы, школы получили экипировки, дополнительный спортинвентарь.

На протяжении нескольких месяцев на базе гимназии райцентра проходили футбольные баталии среди учащихся школ города и района младшего и среднего школьного возраста. Сегодня состоялись финальные игры.

На церемонии награждения были отмечены 7 команд: сборные хозяйки турниров — гимназии, средней школы №1, начальной школы райцентра, Узовской, Уваровичской, Кривской средних школ, а также Потаповского детского сада-средней школы. Участники получили дипломы, кубки и спортинвентарь для дальнейших занятий. А спортивная база гимназии, помимо всего прочего, дополнительно пополнилась новыми воротами, конусами, фишками и футбольными мячами.



































Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.