ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

26 января: этот день в истории

26.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

 

26 января: этот день в истории

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СОБЫТИЯ

1564 год — войска гетмана Николая Радзивилла разбили московские войска на Чашникских полях (возле местечка Улла).

РОДИЛИСЬ

1764 год — Яхонтов Николай Петрович, русский композитор. Автор опер «Сильф», «Король и пастух». Умер в 1840 году.

1909 год — Беленицкий Матвей Захарович, белорусский художник. Работал преимущественно в области тематической картины и пейзажа. Среди работ: «Первый арест Я.Коласа», «Весна пришла», «Радуга» и др. Писал также натюрморты и портреты современников. Умер в 1990 году.

1944 год — Дэвис Анджела, американская правозащитница, деятельница международного коммунистического движения, социолог, педагог и писательница. В 1970-х годах была символом движения за права заключенных.

1954 год — Жбанов Владимир Иванович, белорусский скульптор. Работал преимущественно в области монументально-декоративной скульптуры. Автор композиций в Минске: «Незнакомка», «Прикуривающий», «Девочка с зонтиком», «Дама с собачкой» и др. Умер в 2012 году.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день таможенника. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась учредительная сессия Совета таможенного сотрудничества (ныне Всемирная таможенная организация). Отмечается с 1983 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Национальный праздник Республики Индия — День Республики (1950). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены 17 апреля 1992 года.

Национальный праздник Австралии — День Австралии (1788). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены 9 января 1992 года.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобного Елеазара Анзерского, преподобного Иакова, епископа Низибийского, мучеников Ермила и Стратоника.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Православные верующие чтут память преподобного Елеазара Анзерского, преподобного Иакова, епископа Низибийского, мучеников Ермила и Стратоника.

ИМЕНИНЫ

православные: Елизара, Петра, Якова;
католические: Ванды, Павлины, Поликарпа, Тимофея, Тита.

БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СОБЫТИЯ 1564 год — войска гетмана Николая Радзивилла разбили московские войска на Чашникских полях (возле
 
Новости дня
Новости общества
 
Законность и правопорядок, внимание – каждому человеку. В прокуратуре области подвели итоги работы за 2018 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика