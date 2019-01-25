26 января: этот день в истории





ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СОБЫТИЯ

1564 год — войска гетмана Николая Радзивилла разбили московские войска на Чашникских полях (возле местечка Улла).

РОДИЛИСЬ

1764 год — Яхонтов Николай Петрович, русский композитор. Автор опер «Сильф», «Король и пастух». Умер в 1840 году.

1909 год — Беленицкий Матвей Захарович, белорусский художник. Работал преимущественно в области тематической картины и пейзажа. Среди работ: «Первый арест Я.Коласа», «Весна пришла», «Радуга» и др. Писал также натюрморты и портреты современников. Умер в 1990 году.

1944 год — Дэвис Анджела, американская правозащитница, деятельница международного коммунистического движения, социолог, педагог и писательница. В 1970-х годах была символом движения за права заключенных.

1954 год — Жбанов Владимир Иванович, белорусский скульптор. Работал преимущественно в области монументально-декоративной скульптуры. Автор композиций в Минске: «Незнакомка», «Прикуривающий», «Девочка с зонтиком», «Дама с собачкой» и др. Умер в 2012 году.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день таможенника. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась учредительная сессия Совета таможенного сотрудничества (ныне Всемирная таможенная организация). Отмечается с 1983 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Национальный праздник Республики Индия — День Республики (1950). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены 17 апреля 1992 года.

Национальный праздник Австралии — День Австралии (1788). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены 9 января 1992 года.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобного Елеазара Анзерского, преподобного Иакова, епископа Низибийского, мучеников Ермила и Стратоника.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Православные верующие чтут память преподобного Елеазара Анзерского, преподобного Иакова, епископа Низибийского, мучеников Ермила и Стратоника.

ИМЕНИНЫ

православные: Елизара, Петра, Якова;

католические: Ванды, Павлины, Поликарпа, Тимофея, Тита.

БЕЛТА.