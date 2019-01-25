Законность и правопорядок, внимание – каждому человеку. В прокуратуре области подвели итоги работы за 2018 год





Прокуратура Гродненской области работает стабильно не один десяток лет, не допуская серьезных нарушений, которые выносились бы на обсуждение на уровне республики. Такую оценку дал заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь Геннадий Дыско. С его участием на заседании коллегии прокуратуры Гродненской области рассмотрены итоги работы за 2018 год и определены задачи повышения эффективности деятельности по укреплению законности и правопорядка.

В работе коллегии приняли участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель областного суда Александр Корзун, председатель Комитета госконтроля области Анатолий Дорожко, начальник УВД облисполкома Вадим Синявский, начальник управления КГБ по Гродненской области Александр Неверовский, начальник управления Следственного комитета по Гродненской области Олег Шандарович, начальник управления государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области Александр Жуков, начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук.

Дойти до каждого человека

– Прокуроры на местах должны знать, как обстоят дела на предприятии, в сельском Совете, в лесхозе, в сельхозорганизации или учреждении социальной сферы, а для этого нужно регулярно бывать там, – отметил Иван Лавринович. – Надо знать, чем живут люди, встречаться с ними. Откровенное общение поможет позитивно повлиять на многие вопросы, в том числе и на уровень преступности. Будет и обратная связь. Безусловно, на состояние преступности влияет экономика. Будем лучше работать, лучше жить, улучшится и правопорядок. Важно сохранить предприятия, особенно в сельской местности, ведь это не только рабочие места, но и развитая инфраструктура: школы, клубы и другие социальные учреждения, так как незанятость – причина многих правонарушений. Нельзя недооценивать работу с обращениями граждан.

В своем выступлении прокурор области Виктор Корзун подчеркнул, что реализованный в 2018 году органами прокуратуры области во взаимодействии с иными правоохранительными и государственными органами комплекс организационно-практических мероприятий способствовал укреплению законности, позволил закрепить ряд положительных тенденций в динамике и структуре преступности.

При осуществлении надзора за исполнением законодательства органами прокуратуры области проведены 1018 проверок, по результатам которых внесены 823 представления, вынесены 524 предписания, принесены 262 протеста, объявлены 823 официальных предупреждения. По требованию прокуроров 1410 нарушителей привлечены к дисциплинарной и 1020 – к административной ответственности.

За поцарапанное авто – уголовное дело

– В области зарегистрировано наименьшее за последние годы количество тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье граждан, значительно снизилось число лиц, погибших в результате умышленных преступлений. За последние пять лет количество убийств сократилось вдвое, – отметил Виктор Корзун. – Вместе с тем есть рост преступности, хоть и незначительный – на 1,7 процента. В основном он произошел за счет хулиганств. Уменьшилось количество преступлений, относящихся к категории «насилие в семье», совершенных в общественных местах, группой лиц, имеющими судимость.

Рост хулиганств, по мнению прокурора области, обусловлен разной оценкой в вопросе уничтожения или повреждения имущества граждан. Ведь посути хулиганство – это действие, грубо нарушающее общественный порядок. А зачастую состав преступления уже усматривается, если нарушение мелкое.

Прокуратура области отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении четырех несовершеннолетних, которые повредили четыре верхних секции бетонного забора на территории рынка в Скиделе, нанеся ущерб на… 20 рублей.





– Трое других несовершеннолетних в Островецком районе повалили старый забор. Надо ли ломать судьбы подростков? Необходимо вдумчиво подходить к таким делам, особенно если это касается несовершеннолетних, – считает прокурор области.

В таких случаях поможет профилактическая работа. Как считают в прокуратуре области, для того, чтобы сократить количество преступлений, связанных с повреждением автомобилей, стоит в перспективе подумать о сотрудничестве со страховыми компаниями. Они могли бы предоставлять определенные бонусы автолюбителям, оставляющим свои авто на охраняемых стоянках. Хорошую роль в предотвращении хулиганских действий может сыграть видеонаблюдение. И это не только вопрос сохранности автомобилей, но и безопасность детей.

Кредит доверия покупателю?

На втором месте по динамике роста – мошенничества. В прошлом году они выросли на 55 преступлений, или на 22 процента. В большинстве эти преступления связаны с приобретением товаров в кредит или рассрочку. Торговые организации готовы любому продать дорогой смартфон, не спрашивая справку о доходах, не обращая внимания на внешний вид. В итоге, невозврат денег и возбуждение уголовного дела.

В прокуратуре уверены, пока для торговых организаций кредит или рассрочка никаких последствий не несут, бороться с подобными мошенничествами будет по-прежнему сложно. Причем большинство таких рассрочек застрахованы продавцами. А значит, их мало волнует, заплатит покупатель за товар или нет. Правоохранительные же органы занимаются расследованием, тратя на таких нарушителей время, когда можно было бы использовать время и силы для поиска настоящих преступников.

Чужих детей не бывает

Стабилизировалась ситуация с подростковой преступностью, в том числе в сфере незаконного наркооборота. Благодаря серьезной профилактической работе на 30 процентов снизилась преступность среди несовершеннолетних. Тем не менее, преступность в подростковой среде вызывает тревогу у сотрудников надзорного ведомства.

Здесь, по мнению прокуратуры, многое зависит от педагогов, не должны оставаться в стороне от детских проблем психологи. Встревожил вскрытый факт избиения учащихся в общежитии одного из спортивных учебных заведений. Стоило бы проверить, как обстоят дела в других общежитиях, в том числе с помощью анонимного анкетирования. Прокурор области поручил прокурорам районов тщательно проверить, как содержатся дети в социальных приютах, насколько комфортно они себя чувствуют в больницах, везде, где они остаются одни в ночное время. Также пригодились бы здесь видеокамеры.

После аварии со школьным автобусом работниками прокуратуры были выявлены многочисленные нарушения организации доставки детей в школы. И в этом вопросе поблажек нарушителям не будет.

Актуальной для региона стала проблема роста числа несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность (со 107 до 171). Сегодня очень важно не упустить этих подростков, чтобы они не стали на путь противоправных деяний.





«Ты – мне, я в долгу не останусь»

В целом положительной оценки заслуживают результаты проделанной надзорной работы за исполнением антикоррупционного законодательства, в сфере уголовного и гражданского судопроизводства. Однако и здесь есть вопросы.

– Предприниматели сообразили, что проще договориться с представителями среднего звена: технологами, экономистами, другими сотрудниками, работающими с тендерами и закупками. В прошлом году арестована одна из таких сотрудниц гродненского предприятия, занимавшаяся поиском и выбором поставщиков, проведением процедуры закупки и другими вопросами. За положительное решение вопроса она взяла несколько сотен рублей. Прокуроры должны обращать внимание и на эту тенденцию, – отметил Виктор Корзун.

Приемы граждан в воинских частях

Как отмечалось на заседании коллегии, с повышенным вниманием необходимо относиться к обращениям граждан. К примеру, прокурор области предложил внедрить практику проведения приемов военнослужащих и их родственников непосредственно в воинских частях. Пока такие приемы не практикуются. Это могло бы оперативно снимать определенные проблемы.

Спрос и с продавца

Виктор Корзун озвучил отдельные вопросы, которые требуют внимания на уровне республики. Так, возможно законодательных изменений требуют вопросы IT-преступности, а число нарушений в этой сфере растет. Регистрируется все больше фактов грабежей, среди которых нередки случаи кражи бутылки спиртного прямо с магазинной полки. Возможно, необходимо обязать магазины лучше защищать свой товар, содержать его в недоступных для покупателей зонах.

Спасение утопающих – чьих рук дело?

Острым остается вопрос предотвращения гибели людей. То, что предупреждением гибели на воде занимается общественная организация ОСВОД – это анахронизм, считают в прокуратуре области. И спросить с них, по большому счету, сложно. Возможно, более эффективно этим занялись бы другие структуры, например, МЧС.

Задачи поставлены

На том, что необходимо сделать в текущем году, остановились в своих выступлениях руководители отделов прокуратуры области Владимир Сидо, Сергей Толкун, Виктор Вунцевич.

В своем выступлении заместитель Генерального прокурора Геннадий Дыско обратил внимание органов прокуратуры Гродненской области на необходимость конструктивного взаимодействия с органами следствия, акцентировал внимание на вопросах, решение которых должно быть на постоянном контроле.

На заседании коллегии прокуратуры области приняты решения, в которых определены новые задачи и конкретные мероприятия на текущий год. Направлены они на укрепление законности и правопорядка, противодействие коррупции, защиты прав и законных интересов граждан и государства.













Лучшие сотрудники надзорного ведомства удостоены поощрений Генеральной прокуратуры, прокуратуры области, других правоохранительных ведомств.